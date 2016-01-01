

لدعم العمل عن بعد.. مايكروسوفت تقدم تطبيقاتها مجانًا لدعم العمل عن بعد.. مايكروسوفت تقدم تطبيقاتها مجانًا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة منصتها للعمل الجماعي مجانًا للمستخدمين، المتوفرة في أوفيس 365 عبر مجموعات مايكروسوفت Microsoft Team؛ لتمكينهم من العمل عن بُعد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.







يبلغ عدد التطبيقات المتاحة مجانًا حوالي 151 تطبيقًا، منها: "PDF Editor ،Super Zip ،Real PDF Editor، Discover Human Body، Photo Editor Filter"، للحصول على باقي التطبيقات المجانية اضغط هنا

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قالت مايكروسوفت إن قرارها يأتي لانتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم، واتخاذ فرق العمل والمؤسسات قرارالعمل عن بعد، وتمنح نسخة المجموعات المجانية، المستخدمين إمكانيات مفتوحة للمحادثات سواء المدمجة للمجموعة والمكالمات الصوتية أو المرئية، تخزين 10 جيجابايت من ملفات فريق العمل، و2 جيجا بايت من الملفات الشخصية لكل مستخدم.قال نائب رئيس الشركة لمنتجات مايكروسوفت 365 جاريد سباتارو: "ينصب اهتمام مايكروسوفت الرئيس على منفعة ورفاهية موظفينا ودعم عملائنا في التعامل مع أعمالهم التي تأثرت خلال هذه الظروفالصعبة، وعبر إتاحة مجموعات لأكبر عدد من الناس للمساهمة بدعم قطاع الصحة العالمة والسلامة بتسهيل العمل عن بُعد".أضاف أنه من خلال مدونة أوفيس Microsoft 365 blog post، يمكن للمستخدمين التعرف على كيفية التسجيل في مجموعات مايكروسوفت، كما تتوفر النصائح حول كيفية الاستخدام.أشار إلى أنه في حال لم تكن مؤسستك مرخصة للمجموعات بإمكانك تسجيل الدخول إلى هذا المنتج وتحصل تلقائيًا على رخصة مجانية، تصلح للعمل حتى شهر يناير من العام القادم 2021، كما تشمل الرخصة اجتماعات فيديو حتى 250 مشاركًا، والأحداث المباشرة حتى 1000 مشارك، وأيضًا التسجيل وشاشة المشاركة بالإضافة إلى الحوار والمحادثات، والمشاركة.