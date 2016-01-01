عندما يتعلق الأمر بإختيار جهاز ألعاب منزلي، فإن اللاعبين المختلفين لديهم إحتياجات مختلفة من أجهزة اللعب الخاصة بهم. إذا كنت في فئة اللاعبين الذين يُحبون الطاقة والقدرة على تشغيل أفضل الألعاب المتاحة، فقد ترغب في إختيار Xbox Series X الأحدث من شركة مايكروسوفت بإعتباره جهاز الألعاب المنزلي الأمثل بالنسبة لك.
هذا لأنه وفقا لتقرير صادر عن موقع Notebook Check، فهو يعتقد أنه نظرًا لنتائج الإختبارات الحالية، فإن Xbox Series X سيكون في الواقع أقوى من Playstation 5. هذا يعتمد على حقيقة أن كل من Sony ومايكروسوفت ستستخدمان معالج الرسوميات AMD Radeon RX 5000.
تقول شركة Sony أن معالج الرسوميات المستخدم في جهاز Playstation 5 سيعمل بتردد 2.23GHz بدلاً من 1.8GHz، وهو ما يعد على الورق بتحسينات على مستوى السرعة بنسبة 24 في المئة، ولكن وفقًا لموقع Notebook Check، فهو يقول أنه على الرغم من هذه الزيادة في السرعة بنسبة 24 في المئة، فإن التحسينات في الواقع تمثل على الأرجح 5 إلى 7 في المئة على مستوى معدل الإطارات، مما يعني أن الإختلافات هامشية في أحسن الأحوال.
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التعليقات على Xbox Series X قد يتفوق على Playstation 5 على مستوى الأداء وفقًا لإختبارات الأداء المرجعية
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