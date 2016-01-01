

Xbox Series X قد يتفوق على Playstation 5 على مستوى الأداء وفقًا لإختبارات الأداء المرجعية Xbox Series X قد يتفوق على Playstation 5 على مستوى الأداء وفقًا لإختبارات الأداء المرجعية

عندما يتعلق الأمر بإختيار جهاز ألعاب منزلي، فإن اللاعبين المختلفين لديهم إحتياجات مختلفة من أجهزة اللعب الخاصة بهم. إذا كنت في فئة اللاعبين الذين يُحبون الطاقة والقدرة على تشغيل أفضل الألعاب المتاحة، فقد ترغب في إختيار Xbox Series X الأحدث من شركة مايكروسوفت بإعتباره جهاز الألعاب المنزلي الأمثل بالنسبة لك.



هذا لأنه وفقا لتقرير صادر عن موقع Notebook Check، فهو يعتقد أنه نظرًا لنتائج الإختبارات الحالية، فإن Xbox Series X سيكون في الواقع أقوى من Playstation 5. هذا يعتمد على حقيقة أن كل من Sony ومايكروسوفت ستستخدمان معالج الرسوميات AMD Radeon RX 5000.



تقول شركة Sony أن معالج الرسوميات المستخدم في جهاز Playstation 5 سيعمل بتردد 2.23GHz بدلاً من 1.8GHz، وهو ما يعد على الورق بتحسينات على مستوى السرعة بنسبة 24 في المئة، ولكن وفقًا لموقع Notebook Check، فهو يقول أنه على الرغم من هذه الزيادة في السرعة بنسبة 24 في المئة، فإن التحسينات في الواقع تمثل على الأرجح 5 إلى 7 في المئة على مستوى معدل الإطارات، مما يعني أن الإختلافات هامشية في أحسن الأحوال.

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أيضًا، قالت شركة Sony كذلك أن نتائج إختبارات الأداء الخاصة بجهاز Playstation 5 تعتمد على الإستخدام، مما يعني أن معدل التردد قد ينخفض في بعض الأحيان ويرتفع في أحيان أخرى، ولكن من المتوقع أن يُحافظ جهاز Xbox Series X على معدل التردد الإفتراضي البالغ 1.8GHz بإستمرار. في النهاية، أدى هذا إلى إستنتاج مفاده أن جهاز Xbox Series X يمكن أن يكون أقوى من Playstation 5.بالطبع، يحتوي جهاز Playstation 5 على أشياء أخرى ممتازة، مثل الذاكرة التخزينية السريعة SSD، وجودة الصوت الجيدة. كل هذه مجرد تخمينات في الوقت الراهن، فلم يتم إطلاق أي جهاز ألعاب منزلي حتى الآن، لذلك ربما لا ينبغي عليك أن تتحمس كثيرًا الآن، على الأقل حتى ترى بعض المراجعات الجيدة لكلا الجهازين.