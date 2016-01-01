

فيسبوك يطلق مركز ماسنجر للبقاء على اتصال افتراضيًا فيسبوك يطلق مركز ماسنجر للبقاء على اتصال افتراضيًا

أطلقت Facebook اليوم "Messenger Community Coronavirus Community Hub"، والذي يشرح حتى الآن بشكل أساسي فقط كيف يمكن للأشخاص والمجتمعات والشركات استخدام ماسنجر Messenger للبقاء على اتصال أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.







إذا كنت تستخدم Messenger بالفعل، فلن يقدم هذا أي أفكار أو ميزات رائدة، وبدلاً من ذلك، سيقدم المركز نصائح مثل كيف يمكن

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للآباء والمعلمين، على سبيل المثال، استضافة مواعيد تشغيل افتراضية أو استخدام مكالمات الصوت والفيديو للتحقق من الطلاب والزملاء.يجمع المركز بين بعض جهود فيسبوك الأخرى، مثل المبادرات لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة وربط المطورين بمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض واليونيسف، كما يحذر المستخدمين من المحتالين، الذين قد يحاولون الاستفادة من الوباء لتنفيذ الهجمات.كافح فيسبوك لمواكبة حركة المرور "غير المسبوقة"، كما يواصل طرح ميزات جديدة، فقد أضافت الشركة "مركز معلومات" لفيروسات كورونا إلى "آخر الأخبار"، وهي تعرض إعلانات منظمة الصحة العالمية المجانية لمواجهة الادعاءات الكاذبة.كما أصدر WhatsApp المملوك لـ Facebook برنامج Chatbot لمنظمة الصحة العالمية لمشاركة معلومات موثوقة، والآن تحتوي قصص Instagram على ملصق "Stay Home".