

في آخر تحديث له تطبيق Acrobat Reader من أدوبي يدعم الآن الوضع المظلم في آخر تحديث له تطبيق Acrobat Reader من أدوبي يدعم الآن الوضع المظلم

أصبح تطبيق Acrobat Reader الآن يدعم الوضع المظلم من على أجهزة أندرويد.



بدأت السمة المظلمة التجذّر في أذهان المستخدمين، حيث مع انضمام كلٍ من واتساب وون درايف مؤخرًا إلى قائمة الدعم، الآن تطبيق Acrobat Reader من أدوبي أصبح يدعم الوضع المظلم، ومع وجود نحو نصف مليار عملية تحميل للتطبيق، من المفترض أن يُرضي هذا الدعم الكثير من المستخدمين وخاصةً الذين يُحبّون إراحة أعينهم في الليل أو في الظلام.



من ناحيته، هناك ما يُميّز هذا الوضع عن غيره، حيث يستخدم هذا المظهر مزيجًا لطيفًا من اللون الأسود للشاشة الرئيسية والرمادي الداكن للقوائم وعناصر واجهة المستخدم الأخرى، وطبعًا للبدء في استخدامه، كل ما عليك فعله هو قلب مفتاح الوضع الداكن في لوحة الإعدادات السريعة، واستمتع بعد ذلك بالسمة المظلمة.

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ومع ذلك، هناك ما يجدر الإشارة به، وهو أنه لا يوجد في الوقت الحالي خيار لتجاوز الوضع المظلم يدويًا من داخل التطبيق، وهذا على عكس معظم التطبيقات القادمة بهذا الوضع، بالتالي سيحتاج جهازك إلى وضع مظلم على مستوى النظام حتى يعمل، وهو موجود طبعًا في أحدث إصدار اندرويد 10 وكذلك في بعض الرومات المخصصة.أخيرًا، تحديث Acrobat Reader متاح حاليًا على متجر جوجل بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك، ببساطة قم بتحميل أحدث إصدار APK للتطبيق من هنا.