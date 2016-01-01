في آخر تحديث له تطبيق Acrobat Reader من أدوبي يدعم الآن الوضع المظلم

أصبح تطبيق Acrobat Reader الآن يدعم الوضع المظلم من على أجهزة أندرويد.
بدأت السمة المظلمة التجذّر في أذهان المستخدمين، حيث مع انضمام كلٍ من واتساب وون درايف مؤخرًا إلى قائمة الدعم، الآن تطبيق Acrobat Reader من أدوبي أصبح يدعم الوضع المظلم، ومع وجود نحو نصف مليار عملية تحميل للتطبيق، من المفترض أن يُرضي هذا الدعم الكثير من المستخدمين وخاصةً الذين يُحبّون إراحة أعينهم في الليل أو في الظلام.
من ناحيته، هناك ما يُميّز هذا الوضع عن غيره، حيث يستخدم هذا المظهر مزيجًا لطيفًا من اللون الأسود للشاشة الرئيسية والرمادي الداكن للقوائم وعناصر واجهة المستخدم الأخرى، وطبعًا للبدء في استخدامه، كل ما عليك فعله هو قلب مفتاح الوضع الداكن في لوحة الإعدادات السريعة، واستمتع بعد ذلك بالسمة المظلمة.
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