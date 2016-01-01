تحديثات لتعريفات معالجات الرسوميات ستصل لعدد من هواتف سامسونج وجوجل

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تحديثات لتعريفات معالجات الرسوميات ستصل لعدد من هواتف سامسونج وجوجل

في مؤتمرها السنوي Qualcomm Snapdragon Summit الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت شركة كوالكوم عن تعريفات جديدة لمعالجات الرسوميات في المعالجين Snapdragon 765 و Snapdragon 865. اليوم، قدمت شركة جوجل أداة Android GPU Inspector الجديدة والتي هي أداة تستهدف معالجات الرسوميات في الهواتف الذكية بحيث تتيح للمطورين تعديل وتحسين أداء ألعابهم والدفع بهذه التحسينات مباشرة للمستخدمين من خلال تحديثات عبر الهواء من خلال متجر Google Play Store.

تدعم الأداة الجديدة معالجات الرسوميات Adreno و Mali وستعطي للمطورين القدرة على إرسال التحديثات عبر الهواء إلى الأجهزة المدعومة. تتضمن القائمة الأولية هواتف Google Pixel 4 Series وطرازات Exynos و Snapdragon من Galaxy Note 10 و Galaxy S10. تعد شركة جوجل بتقديم الدعم للمزيد من الأجهزة قريبًا.

ووفقا لشركة كوالكوم، فيمكن أن تؤدي التحسينات الجديدة إلى تقليص الضغط على معالج الرسوميات بنسبة تصل إلى 40 في المئة مع توفير معدل إطارات أسرع وعمر بطارية أطول. تتعاون جوجل وكوالكوم بالفعل مع العديد من أستوديوهات الألعاب بما في ذلك Gameloft و Blizzard Entertainment، ومن المتوقع وصول أولى التحديثات في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر: موقع الكترونى

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