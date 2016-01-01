

المصرية للاتصالات تعلن مد فترة سداد اشتراك الرقم المختصر لمدة شهر المصرية للاتصالات تعلن مد فترة سداد اشتراك الرقم المختصر لمدة شهر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن منح عملاء الرقم المختصر فترة سماح لمدة شهر لسداد الاشتراك السنوي من دون تطبيق أي غرامات تأخير.







يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على سلامة عملائها، وكنوع من الدعم لقطاع المؤسسات والشركات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

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تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة في الفترة الأخيرة لدعم جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن عملائها، فقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة؛ حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة وسائل السداد الإلكتروني كافة عبر موقع الشركة وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني.قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على اتخاذكل ما يلزم من إجراءات لضمان التيسير على عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.أضاف، أن هذه الإجراءات شملت محاور عدة، أبرزها دعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، ودعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية العملاء والموظفين.على صعيد دعم المنظومة التعليمية، أعلنت الشركة عن زيادة باقات الإنترنت الأرضي لجميع العملاء بنسبة 20%، وفق توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، ووفرت الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقدم المحتوى التعليمي للطلبة، إضافة إلى توفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية لطلاب المدارس والجامعات لدعم منظومة التعليم عن بعدوفيما يتعلق بدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، أتاحت الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عنفيروس كورونا بالتعاون مع منصة"الطبي" على رقم 16445، كما أتاحت الشركة الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وإضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.كما استفادت الشركة من التقنيات الحديثة لتفعيل منظومة العمل من المنزل لموظفيها من خلال توفير تكنولوجيات التواصل الحديثة لضمان استمرارية الخدمة بنفس مستويات الجودة المعهودة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الوقائية الأخرى لحماية الموظفين، كمنح إجازة مدفوعة الأجر للأمهات حتى يتمكن من رعاية أطفالهن مع توفير البدائل التي تضمن استمرار تقديم الخدمة لعملائنا على أكمل وجه،وتنشر الشركة المواد التوعوية بين الموظفين والعملاء للتعريف بطرق الوقاية وتجنب مخاطر الإصابة بالفيروس، فضلًا عن عمليات التعقيم المتواصل لجميع المقرات والفروع ووسائل النقل الخاصة بالشركة، كذلك قامت الشركة بإجراءات وقائية قوية في مراكز المبيعات لضمان سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها العمل على عدم تكدس العملاء من خلال توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، والتأكد من وجود مسافة أمنة بين العملاء ومقدمي الخدمة.