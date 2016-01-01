

في 5 خطوات.. تعرف على طريقة التسجيل في تطبيق WATCH iT مجانًا في 5 خطوات.. تعرف على طريقة التسجيل في تطبيق WATCH iT مجانًا

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان" WATCH iT "، وذلك بعد إعلانها إتاحة خدماتها مجانًا للمشاهدين لمدة شهر، يبدأ غدًا 25 مارس، ترفيهًا عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام.





خطوات الاشتراك في تطبيق Watch iT مجانًا:





- تثبيت التطبيق من متجر جوجل بلاى أو أب ستور.

- فتح التطبيق عقب التنزيل على الهاتف المحمول.

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- يتم تسجيل بيانات المستخدم عن طريق الإيميل الخاص او رقام الهاتف.- يصلك رسالة بإتمام مراحل الاشتراك في التطبيق.- يستخدم التطبيق مجانًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.يأتي هذا بعد إعلان المتحدة عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله.وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.