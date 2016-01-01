في 5 خطوات.. تعرف على طريقة التسجيل في تطبيق WATCH iT مجانًا

تصدر على مؤشرات البحث موقع "جوجل" مصر، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان" WATCH iT "، وذلك بعد إعلانها إتاحة خدماتها مجانًا للمشاهدين لمدة شهر، يبدأ غدًا 25 مارس، ترفيهًا عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام.
خطوات الاشتراك في تطبيق Watch iT مجانًا:
- تثبيت التطبيق من متجر جوجل بلاى أو أب ستور.
- فتح التطبيق عقب التنزيل على الهاتف المحمول.
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