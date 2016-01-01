أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرا لكل مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز" بخصوص اكتشافها ثغرتين أمنيتين تتعرضان حاليا للهجوم من قبل هاكرز.
وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".
ويستغل الهاكرز نقاط ضغف في تلك المكتبة، تجعل مستخدمي "ويندوز" يفتحون مستندات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.
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التعليقات على "مايكروسوفت" تحذر... ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليا
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