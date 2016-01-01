"مايكروسوفت" تحذر... ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليا

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صورة الخبر: "مايكروسوفت" تحذر... ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليا
"مايكروسوفت" تحذر... ثغرتان في نظام "ويندوز" تتعرضان للهجوم حاليا

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيرا لكل مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز" بخصوص اكتشافها ثغرتين أمنيتين تتعرضان حاليا للهجوم من قبل هاكرز.

وأوضحت "مايكروسوفت"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك الثغرات الجديدة، تسمح للهاكرز والمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر سواء المنزلية أو المحمولة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة "ويندوز أدوبي مانجر"، والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة "أدوبي".
ويستغل الهاكرز نقاط ضغف في تلك المكتبة، تجعل مستخدمي "ويندوز" يفتحون مستندات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.

وقالت "مايكروسوفت" إنها لا تزال تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحا وتحديثا أمنيا لنظام ويندوز يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة.

ولكن خلال تلك الفترة يمكن أن يلجأ مستخدمي "ويندوز" إلى عدد من الحلول البديلة، مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز لمنع فتح تلك المستندات المفخخة.

المصدر: سبوتنيك

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