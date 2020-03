إزاي تستخدم التصميم الجديد لموقع فيسبوك وما المزايا التي يقدمها؟! إزاي تستخدم التصميم الجديد لموقع فيسبوك وما المزايا التي يقدمها؟!

في نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت شركة فيسبوك Facebook التصميم الجديد لإصدار الويب الخاص بشبكتها للتواصل الاجتماعي الأشهر عالميا، وقد قدمت فيسبوك عددا من المزايا الجديدة في تصميمها الجديد، منها الوضع الداكن Dark Mode وتبويبات الشاشة الرئيسية، وغيرها.



وكشفت فيسبوك لأول مرة عن التصميم الجديد لموقعها خلال مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين F8 العام الماضي، وقالت فيسبوك أن التصميم الجديد سيكون اختياريا للمستخدمين لفترة، قبل أن يصبح هو التصميم الافتراضي لكافة المستخدمين.



كيف تستخدم التصميم الجديد لموقع فيسبوك؟

يمكن بسهولة التبديل إلى التصميم الجديد من موقع فيسبوك، عن طريق فتح الموقع على متصفح الكمبيوتر، والدخول إلى حسابك الشخصي.في الصفحة الرئيسية لحسابك على فيسبوك، وفي أعلى يمين الصفحة، قم بالضغط على السهم المنسدل الصغير، واختر “التبديل إلى فيسبوك الجديد” Switch to new Facebook.سيقوم الخيار بتبديل التصميم الكلاسيكي المعتاد لفيسبوك إلى التصميم الجديد، ويمكن بسهولة العودة إلى التصميم التقليدي بنفس الطريقة وعبر نفس القائمة، واختيار “تبديل إلى فيسبوك الكلاسيكي” Switch to Classic Facebook.كيف يمكنك استخدام الوضع الداكن Dark Mode في التصميم الجديد؟في التصميم الجديد، يمكنك تفعيل الوضع الداكن Dark Mode من القائمة المنسدلة في أعلى يمين صفحة فيسبوك. قم بتفعيل الوضع واستمتع بالوضع الداكن.