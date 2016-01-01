

جهاز iPad Pro 2018 يتفوق على MacBook Air 2020 في إختبارات الأداء جهاز iPad Pro 2018 يتفوق على MacBook Air 2020 في إختبارات الأداء

في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت شركة آبل عن طراز 2020 من MacBook Air والذي جاء مع أحدث معالجات Intel. ومع ذلك، يبدو أنه إذا كنت تريد جهازًا أكثر قوة، فيمكنك حتى التفكير في iPad Pro 2018. هذا وفقا لإختبارات الأداء التي نشرها Jason Snell على Six Colors والتي إتضح فيها أن iPad Pro 2018 يتفوق فعليًا على طراز 2020 من MacBook Air.



كما ترى في الصورة أدناه، فالجهاز اللوحي iPad Pro يتفوق على MacBook Air في كل من إختبارات النواة الواحدة والنوى المتعددة. الفرق في إختبار النواة الواحدة ليس كبيرًا، ولكن الفرق في إختبار النوى المتعددة كان ملحوظًا جدًا. إذا كنت تعتقد أن هذا كان صادمًا، فهو في الواقع ليس كذلك.



وفقا للشائعات، يُقال أن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook جديد يستخدم معالج ARM. توضح إختبارات الأداء مدى التقدم الذي وصلت إليه معالجات Apple A Series التابعة لشركة آبل، فهي أصبحت قوية بما يكفي لتحل محل معالجات Intel المتدنية.

قد يعجبك أيضا... loading...

تجدر الإشارة إلى أن حواسيب Mac من آبل تُشغل تطبيقات مختلفة تمامًا عن التطبيقات المستخدمة في أجهزتها اللوحية، وهذا بسبب حقيقة أن MacOS و iPadOS هما نظامين مختلفين تمامًا، لذلك نحن غير متأكدين مما إذا كانت هذه المقارنة عادلة منذ البداية.