

إصدارات جديدة من فيسبوك وإنستغرام وديزني لدعم العمل من المنزل ‏ إصدارات جديدة من فيسبوك وإنستغرام وديزني لدعم العمل من المنزل ‏

يعمل مسؤولو منصات فيسبوك، انستغرام وديزني على إصدارات جديدة تُساعد على العمل في المنزل مع انتشار فيروس كورونا المُستجد.





موقع "جي إس إم آرينا" المتخصص في الأمور التقنية، أوضح أن المنصات الثلاث بدؤوا تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتهم لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت حتى لا تتضرر البنية التحتية للإنترنت في تلك البلدان



وبحسب التقرير ذاته فأن تجربة الإصدارات الجديدة ستكون بدايتها في أوروبا بعدما دعا الاتحاد الأوروبي موفري خدمات عرض الفيديوهات تقليل عرض النطاق الترددي لتقليل سعة استخدام الإنترنت في تلك البلدان.

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وسبق وأعلنت منصتي نتفليكس ويوتيوب تخفيض جودة بث الفيديوهات، وكذلك خدمات "أبل برايم فيديو" و"أبل تي في+" قرارا مماثلا أيضًا.وكانت شركة سانوفي الفرنسية للصناعات الدوائية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن إعلانها عن إمكانية علاج بلانكيل لفيروس كورونا جاء بعد أن برهنت نتائجه على قدرته في معالجة مُصابي الوباء الجديد.ويعتبر بلاكنيل أو "هيدروكسي كلوروكين hydroxychloroquine"، بحسب تقارير طبية، عقارًا على هيئة أقراص تؤخذ عن طريق الفم، ويتم استخدامه لعلاج الملاريا والوقاية منها؛ لاحتواء التركيبة على مواد فعالة تساهم في القضاء على الفطريات المسببة للمرض وكذلك لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وعلاج الذئبة.