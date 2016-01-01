يعمل مسؤولو منصات فيسبوك، انستغرام وديزني على إصدارات جديدة تُساعد على العمل في المنزل مع انتشار فيروس كورونا المُستجد.
موقع "جي إس إم آرينا" المتخصص في الأمور التقنية، أوضح أن المنصات الثلاث بدؤوا تقديم إصدارات جديدة لتطبيقاتهم لا تحتاج إلى سرعات كبيرة من الإنترنت حتى لا تتضرر البنية التحتية للإنترنت في تلك البلدان
وبحسب التقرير ذاته فأن تجربة الإصدارات الجديدة ستكون بدايتها في أوروبا بعدما دعا الاتحاد الأوروبي موفري خدمات عرض الفيديوهات تقليل عرض النطاق الترددي لتقليل سعة استخدام الإنترنت في تلك البلدان.
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التعليقات على إصدارات جديدة من فيسبوك وإنستغرام وديزني لدعم العمل من المنزل
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