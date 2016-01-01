كشف خبراء فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي عن حملة رقمية تخريبية موجهة لتوزيع التروجانMilumالذي يمنح الجهة الواقفة وراءه القدرة على التحكّم عن بُعد في الأجهزة لدى الشركات والمؤسسات المستهدفة،بما فيهاالشركات الصناعية. ولا تزال هذه الحملة نشطة وفق الخبراء الذين أطلقوا عليها الاسم WildPressure.
وعادة ما ترتبط التهديدات المتقدّمة المستمرة بأشدّ أنواع الهجمات الإلكترونية تعقيدًا،بحيث تحصل الجهة المهاجمة الواقفة وراءها، في كثير من الأحيان، على إمكانية الوصول الموسع خِلسة إلى الأنظمة المستهدفة من أجل سرقة المعلومات أو تعطيلها. وعادة ما تُنشأ هذه الهجمات وتُوظّف من جهات تتمتع بموارد مالية ومهنية كبيرة،الأمر الذي سُرعان ما لفت انتباه باحثي كاسبرسكي إلى حملةWildPressure.
وتمكن فريق الباحثين حتى الآنمن العثور على عدّة عيّنات متطابقة تقريبًا من التروجان Milum والتي لا تتشابه في الشيفرة البرمجية مع أية حملات رقمية تخريبية معروفة. وتتمتع جميع هذه العيّنات بإمكانيات قوية لإدارة الأجهزة عن بُعد من أي مكان، بمجرد أن يُصاب النظام. ويمكن للتروجان تحديدًا فعل التالي:
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التعليقات على كاسبرسكي تكتشف تهديدا خبيثا ضمن حملة رقمية تخريبية موجهة في الشرق الأوسط
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