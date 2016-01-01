ما لا تعرفه عن الجيل الأحدث للسماعات اللاسلكية

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ما لا تعرفه عن الجيل الأحدث للسماعات اللاسلكية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق سماعاتها اللاسلكية Galaxy Buds+ ، والتي تطبق نظام صوت AKG لتقدم تجربة صوت مبتكرة للمستخدمين أثناء التنقل، وتوفر تكنولوجيا متطورة للسماعات والميكروفون والبطارية التي تعمل على مدار اليوم، كما تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوت تضاهي استوديوهات الصوتيات في جودتها.

تعمل سماعات Galaxy Buds+ بنظام صوتي مزدوج ثنائي الإتجاهات، وثلاثة ميكروفونات تضمن ميكروفون داخلي واثنين خارجيين لالتقاط الأصوات بجودة عالية. كما يمكن للمستخدمين من خلال تقنية Ambient Sound المحسنة التحكم في درجة سماعهم للأصوات المحيطة عندما يتطلب الأمر.

تتميز كذلك بطارية السماعات بقدرة 85 مللي أمبير، لتقدم 11 ساعة استماع للموسيقى بعد شحنها مرة واحدة، كما تتيح قدرات الشحن السريع للمستخدمين تشغيل السماعات لمدة 60 دقيقة من خلال شحنها 3 دقائق فقط، سواء عبر كابل الشحن أو باستخدام الشحن الاسلكي، أو الشحن من جهاز لجهاز عن طريق تكنولوجيا Wireless Powershare .

تتوافق تكنولوجيا سماعات Galaxy Buds+ كذلك مع نظام تشغيل IOS، لتمكن المزيد من المستخدمين من الاستمتاع بتلك المميزات عبر المزيد من الأجهزة.

المصدر: صدى البلد

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