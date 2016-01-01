

آبل تطلق Siri أداة لفحص الإصابة بفيروس كورونا آبل تطلق Siri أداة لفحص الإصابة بفيروس كورونا

ليست Alphabet's Verily فقط هى من قدمت أداة فحص لوباء كورونا المستجد COVID-19، فقد قامت Apple بتحديث Siri في الولايات المتحدة لتقديم استبيان باستخدام خدمة الصحة العامة الأمريكية وبيانات CDC، عندما يسألون عما إذا كان لديهم فيروس كورونا.







سيسألك المساعد الصوتي إذا كنت تظهر عليك أعراض مثل الحمى أو

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مشاكل في الجهاز التنفسي، وينصحك بتجنب الاتصال بالآخرين إذا ظهرت عليك العدوى.يحثك Siri أيضًا على الاتصال برقم 911 إذا كانت أعراضك شديدة، وسيوجهك إلى App Store لتنزيل تطبيقات الخدمات الصحية عن بُعد للاستشارات عن بُعد.لم تشرح الشركة الاستبيان عندما سألها موقع CNBC، في بلدان أخرى، سيتم توجيهك عادةً نحو الموارد الصحية الوطنية بدلاً من ذلك.أطلقت شركة Apple جهودًا متعددة لمكافحة جائحة COVID-19، بما في ذلك أكثر من 15 مليون دولار من التبرعات ومساهمات أقنعة الوجه.ومع ذلك، قد يكون هذا هو الأكثر وضوحًا، يمكن لأي شخص لديه جهاز Apple تحديد ما إذا كان يجب أن يشعر بالقلق أو يعاني من مرض عادي.