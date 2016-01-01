

مايكروسوفت تُشوق للتغييرات القادمة لواجهة مستخدم نظام Windows 10 مايكروسوفت تُشوق للتغييرات القادمة لواجهة مستخدم نظام Windows 10

من المتوقع أن تستضيف شركة مايكروسوفت حدثًا عبر الإنترنت للكشف عن خدمة Microsoft 365 الموجهة للمستهلكين والتي تستند على نظام الإشتراك، ولكن ربما سيكون هناك مزيد من الحديث عن نظام Windows 10، وخصوصًا بعدما نشر رئيس قسم المنتجات في شركة مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي يعرض فيه بعض التغييرات على مستوى التصميم القادمة لواجهة مستخدم Windows 10.



يستعرض الفيديو المراحل التي مر منها Windows قبل الوصول إلى شكله الجديد، والذي سيتم الكشف عنه في الأيام القادمة. يبدو التصميم الجديد مسطحًا أكثر، وقد تم تغيير الخطوط، ولا سيما على شاشة القفل، وشريط المهام حصل على مظهر أكثر إشراقًا. إذا نظرت عن كثب، ستلاحظ أن النوافذ تمتاز بزوايا دائرية أكثر وكذلك أزرار واجهة المستخدم.



لقد خضع برنامج File Explorer أيضًا لبعض التغييرات وقد أصبح يتماشى الآن مع المظهر العام للنظام والذي يستند على لغة التصميم Fluent Design الأحدث من مايكروسوفت.