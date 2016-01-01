

فيسبوك وانستجرام يُقللان جودة للفيديو فيسبوك وانستجرام يُقللان جودة للفيديو

نضم الشبكات الاجتماعية إلى خدمات البث في الحد من جودة الفيديو لمساعدة الشبكات الأوروبية على التعامل مع طلب الأشخاص الذين يبقون في المنزل أثناء تفشي وباء كورونا COVID-19.







قال متحدث باسم فيسبوك لـموقع Engadget، إن كل من Facebook نفسه و Instagram سيخفضان مؤقتًا من معدلات البت للفيديو في أوروبا، مضيفًا أن ذلك سيساعد الشركاء على التعامل مع "قيود النطاق الترددي" ويبقي الناس على اتصال.

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القرار ليس مفاجئًا، فقد سبق فيسبوك خدماتالفيديو الأولى مثل Netflix و Prime Video و YouTube، ومن الواضح أنهم مساهمون رئيسيون في ازدحام حركة البيانات، فإن أحجام الجمهور الهائلة من Facebook و Instagram يمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا إذا كان هؤلاء المستخدمون أكثر نشاطًا من المعتاد.يتجه العديد من المستخدمين إلى محادثة الفيديو للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين كانوا يجتمعون معهم شخصيًا،على سبيل المثال، على الرغم من أن هذه أخبار غير سارة إذا كنت من محبي وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها قد تساعد الأشخاص على العمل من المنزل والحصول على خدمات الإنترنت التي يتوقعونها.قال فيسبوك في بيانه: "للمساعدة في تخفيف أي ازدحام محتمل في الشبكة، سنخفض مؤقتًا معدلات البت لمقاطع الفيديو على Facebook و Instagram في أوروبا، نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لإدارة أي قيود على النطاق الترددي خلال هذه الفترة من الطلب الكبير، مع ضمان قدرة الأشخاص أيضًا للبقاء على اتصال باستخدام تطبيقات وخدمات Facebook أثناء جائحة COVID-19".