

30 مليون لاعب في Call of Duty Warzone وإصدار مود Solo 30 مليون لاعب في Call of Duty Warzone وإصدار مود Solo

شركة Activision أعلنت عن رقم قياسي للعبة Call of Duty Warzone خلال عشرة أيام فقط من الإصدار الرسمي.



الشركة أعلنت أن اللعبة أصبح بها الآن أكثر من 30 مليون لاعب عالمياً على كل المنصات خلال 10 أيام فقط من الإطلاق الرسمي وهذا رقم ضخم جداً ، الشركة بالفعل كانت قد أعلنت أن اللعبة أصبح بها 6 مليون لاعب خلال أول 24 ساعة و 15 مليون لاعب خلال ثلاثة أيام.



ها نحن بعد 10 أيام فقط من الإصدار واللعبة أصبح بها 30 مليون لاعب ، كل اللاعبين يحبون ما تقدمه اللعبة واستوديو Infinity Ward أكد أنه سيدعمها بشكل ممتاز وهذا بدأ بالفعل حيث أنه أصدر بها مود Solos أخيراً ، هذا المود يسمح لك بالإستمتاع بنفس التجربة التي كنت تحظى بها سابقاً ولكن وحدك بدون داعي أن تدخل مع فريق أخر.

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العديد من اللاعبين كانوا يطالبون بإصدار مود Solo في اللعبة خاصةً وأن ليس كل اللاعبين لديهم أصدقاء يلعبون Warzone وهؤلاء اللاعبين كانوا يضطرون إلى الدخول مع لاعبين لا يعرفونهم ولا تكون التجربة مميزة لهم.Call of Duty Warzone متوفرة للتحميل على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One وبها لعب مشترك بين كل المنصات.