شركة Activision أعلنت عن رقم قياسي للعبة Call of Duty Warzone خلال عشرة أيام فقط من الإصدار الرسمي.
الشركة أعلنت أن اللعبة أصبح بها الآن أكثر من 30 مليون لاعب عالمياً على كل المنصات خلال 10 أيام فقط من الإطلاق الرسمي وهذا رقم ضخم جداً ، الشركة بالفعل كانت قد أعلنت أن اللعبة أصبح بها 6 مليون لاعب خلال أول 24 ساعة و 15 مليون لاعب خلال ثلاثة أيام.
ها نحن بعد 10 أيام فقط من الإصدار واللعبة أصبح بها 30 مليون لاعب ، كل اللاعبين يحبون ما تقدمه اللعبة واستوديو Infinity Ward أكد أنه سيدعمها بشكل ممتاز وهذا بدأ بالفعل حيث أنه أصدر بها مود Solos أخيراً ، هذا المود يسمح لك بالإستمتاع بنفس التجربة التي كنت تحظى بها سابقاً ولكن وحدك بدون داعي أن تدخل مع فريق أخر.
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التعليقات على 30 مليون لاعب في Call of Duty Warzone وإصدار مود Solo
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