ذكر موقع TechCrunch أن موقع انستجرام يعمل على توفير خاصية الرسائل ذاتية التدمير في الدردشات الخاصة، حيث ستختفي الرسائل تماما عند غلق نافذة الدردشة.
وفي عام 2018 بدأ موقع انستجرام بتجربة الرسائل ذاتية التدمير والتى تختفى لفترة طويلة، حيث تم عرض ميزة تتيح التحكم في كيفية عرض المستلم لصورة أو فيديو من كاميرا Instagram Direct، ويمكن للمستخدم أن يقرر ما إذا كان يريد السماح بعرضها مرة واحدة فقط، أو إعادة تشغيلها لفترة من الوقت.
وستظهر هذه الميزة بحيث تجد نفسك في نافذة دردشة في الوضع المظلم أو dark mode عند بدء محادثة Instagram Direct.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد واتساب.. انستجرام يصدر الرسائل ذاتية التدمير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق