

جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا

احتفى محرك البحث جوجل Google بالطبيب المجري إيجناز سيملفيس، أحد الرواد الأوائل في عمليات التطهير والتعقيم، خاصة تعقيم الأيدي، ما جعل جوجل تذكرنا بضرورة غسيل أيدينا وتطهيرنا تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا الحالية.



ووصف إيجناز (1818 – 1865) بـ”منقذ الأمهات”، حيث اكتشف حدوث حمى النفاس لدى الأمهات حديثة الولادة، والتي يمكن تجنبها نهائيا بتعقيم اليدين في عيادات التوليد، وقد كانت حمى النفاس منتشرة بقوة في مستشفيات منتصف القرن التاسع عشر، وتسببت في موت 35% تقريبا من الأمهات، وقد نجح إيجناز في القضاء عليها بغسيل وتعقيم الأيدي باستخدام محاليل الجير المكلور في عام 1847.



على الرغم من نجاحه، وتقليل الوفيات حتى نسبة 1%،لم يتمكن سيملفيس من تقديم تفسيرات علمية مقبولة للنتائج التي حصل عليها، وقد رفض المجتمع الطبي أفكاره، إلى أن أعاد له لويس باستير اعتباره بعد مماته، بعد تطور علوم الجراثيم والأمراض المعدية.