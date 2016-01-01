جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا

صورة الخبر: جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا
جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا

احتفى محرك البحث جوجل Google بالطبيب المجري إيجناز سيملفيس، أحد الرواد الأوائل في عمليات التطهير والتعقيم، خاصة تعقيم الأيدي، ما جعل جوجل تذكرنا بضرورة غسيل أيدينا وتطهيرنا تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا الحالية.

ووصف إيجناز (1818 – 1865) بـ”منقذ الأمهات”، حيث اكتشف حدوث حمى النفاس لدى الأمهات حديثة الولادة، والتي يمكن تجنبها نهائيا بتعقيم اليدين في عيادات التوليد، وقد كانت حمى النفاس منتشرة بقوة في مستشفيات منتصف القرن التاسع عشر، وتسببت في موت 35% تقريبا من الأمهات، وقد نجح إيجناز في القضاء عليها بغسيل وتعقيم الأيدي باستخدام محاليل الجير المكلور في عام 1847.

على الرغم من نجاحه، وتقليل الوفيات حتى نسبة 1%،لم يتمكن سيملفيس من تقديم تفسيرات علمية مقبولة للنتائج التي حصل عليها، وقد رفض المجتمع الطبي أفكاره، إلى أن أعاد له لويس باستير اعتباره بعد مماته، بعد تطور علوم الجراثيم والأمراض المعدية.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جوجل تحتفي برائد التعقيم والتطهير “إيجناز سيملفيس”.. وتذكرك بغسيل يديك للوقاية من كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24878

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager