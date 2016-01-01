يوبي سوفت أعلنت عن تجربة جديدة مجانية للعبتها Assassin's Creed Odyssey على كل المنصات.
تلك التجربة المجانية ستستمر بين 19 و 22 مارس الجاري أي أمامك حوالي 3 أيام تقريباً لتقوم بتحميل اللعبة وتجربتها بشكل مجاني بالكامل خلال تلك الفترة البسيطة ، إذا أعجبتك اللعبة وأردت شرائها فيمكنك فعل ذلك بخصم يصل إلى 67% على حسب المنصة ، اللعبة سيكون عليها خصومات على كل المنصات وعلى كل النسخ الأساسية منها.
Assassin's Creed Odyssey متوفرة للشراء على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4.
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التعليقات على تجربة مجانية لمدة 3 أيام للعبة Assassin's Creed Odyssey
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