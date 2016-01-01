

تجربة مجانية لمدة 3 أيام للعبة Assassin's Creed Odyssey تجربة مجانية لمدة 3 أيام للعبة Assassin's Creed Odyssey

يوبي سوفت أعلنت عن تجربة جديدة مجانية للعبتها Assassin's Creed Odyssey على كل المنصات.



تلك التجربة المجانية ستستمر بين 19 و 22 مارس الجاري أي أمامك حوالي 3 أيام تقريباً لتقوم بتحميل اللعبة وتجربتها بشكل مجاني بالكامل خلال تلك الفترة البسيطة ، إذا أعجبتك اللعبة وأردت شرائها فيمكنك فعل ذلك بخصم يصل إلى 67% على حسب المنصة ، اللعبة سيكون عليها خصومات على كل المنصات وعلى كل النسخ الأساسية منها.



Assassin's Creed Odyssey متوفرة للشراء على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4.

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متطلبات تشغيل نسخة الحاسب الشخصي :OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64bitProcessor: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHzMemory: 8 GB RAM(Graphics: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0DirectX: Version 11Storage: 46+ GB available space