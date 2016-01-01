

فيديو.. 200 مليون جنيه تكلفة مبادرة "الاتصالات" لمواجهة كورونا فيديو.. 200 مليون جنيه تكلفة مبادرة "الاتصالات" لمواجهة كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا للتوجهات من أجل الحفاظ على المواطنين والعاملين بقطاع الاتصالات، مضيفًا أن من أهم هذا الإجراءات تشجيع المواطنين على



البقاء فى منازلهم، وتم الإعلان الأسبوع الماضى عن مبادرة إضافة 20% سعة إضافية مجانية حتى نهاية هذا الشهر فى الإنترنت الثابت.





وأضاف "طلعت" خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"المذاع عبر

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فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحمل تكلفة مبادرة إضافة 20% سعة إضافية مجانية للإنترنت الثابت، التى بلغت حوالى 200 مليون جنيه لمواجهة كورونا وتشجيع المواطنين على عدم الخروج.وتابع: أنه تم أمس إطلاق مبادرة بمنح الرصيد المشحون بكروت الشحن30 ضعف الشحن دقائق ووحدات مجانية للمواطنين.