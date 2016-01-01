قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا للتوجهات من أجل الحفاظ على المواطنين والعاملين بقطاع الاتصالات، مضيفًا أن من أهم هذا الإجراءات تشجيع المواطنين على
البقاء فى منازلهم، وتم الإعلان الأسبوع الماضى عن مبادرة إضافة 20% سعة إضافية مجانية حتى نهاية هذا الشهر فى الإنترنت الثابت.
وأضاف "طلعت" خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"المذاع عبر
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو.. 200 مليون جنيه تكلفة مبادرة "الاتصالات" لمواجهة كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق