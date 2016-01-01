

كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون

بدلا من كتابة عبارة طويلة حرفا حرفا على آيفون، يمكنك فقط إدخال حرف أو اثنين لتستحضر العبارة بأكملها، وهي ميزة تعرف باسم “اختصارات لوحة المفاتيح”.



يمكنك تعيين اختصار لأي شيء بهذه الميزة على آيفون، سواء جملة طويلة أو عنوان بريد إلكتروني أو أو مجموعة من الإيموجي، فتستطيع أن تستحضر هذه المدخلات بإدخال حرفين أو ثلاثة على لوحة المفاتيح.



خطوات إنشاء اختصارات لوحة المفاتيح

1) افتح تطبيق الإعدادات وادخل على قسم عام ثم لوحة المفاتيح ثم استبدال النص أو Text Replacement.

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لوحة المفاتيح2) في نافذة استبدال النص، اضغط على علامة + لإضافة اختصار.3) في النافذة التالية، ادخل الجملة التي تريد اختصارها في خانة العبارة، والاختصار في خانة الاختصار، وننصح باستخدام رموز أو حروف غير مفهومة كما توضح الصورة.مثال: بما أن جميع الإيميلات فيها رمز @، فيجب ألا تستخدم الرمز منفردا كاختصار، ننصح بإضافة @@ معا للإيميل الرئيسي، و@@@ للإيميل الثاني وهكذا.4) بعد الانتهاء، اضغط على زر حفظ أو Save أعلى اليمين.5) يمكنك دائما حذف الاختصارات بالنقر على زر التعديل أو Edit أسفل يسار الشاشة ثم علامة – أمام الاختصار ثم زر الحذف.كيف تستخدم اختصارات لوحة المفاتيح؟تجدر الإشارة أن هذه الاختصارات تعمل مع لوحة مفاتيح آيفون الافتراضية، وكذلك أشهر لوحات المفاتيح من الطرف الثالث مثل Gboard من جوجل. وفي كليهما، تستخدم الاختصارات بنفس الطريقة: فقط أدخل حروف الاختصار واختره من النص المقترح أو اضغط على مسافة بعده لتتحول الحروف إلى العبارة المحفوظة.