كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون

صورة الخبر: كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون
كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون

بدلا من كتابة عبارة طويلة حرفا حرفا على آيفون، يمكنك فقط إدخال حرف أو اثنين لتستحضر العبارة بأكملها، وهي ميزة تعرف باسم “اختصارات لوحة المفاتيح”.

يمكنك تعيين اختصار لأي شيء بهذه الميزة على آيفون، سواء جملة طويلة أو عنوان بريد إلكتروني أو أو مجموعة من الإيموجي، فتستطيع أن تستحضر هذه المدخلات بإدخال حرفين أو ثلاثة على لوحة المفاتيح.

خطوات إنشاء اختصارات لوحة المفاتيح
1) افتح تطبيق الإعدادات وادخل على قسم عام ثم لوحة المفاتيح ثم استبدال النص أو Text Replacement.

لوحة المفاتيح
2) في نافذة استبدال النص، اضغط على علامة + لإضافة اختصار.


3) في النافذة التالية، ادخل الجملة التي تريد اختصارها في خانة العبارة، والاختصار في خانة الاختصار، وننصح باستخدام رموز أو حروف غير مفهومة كما توضح الصورة.

مثال: بما أن جميع الإيميلات فيها رمز @، فيجب ألا تستخدم الرمز منفردا كاختصار، ننصح بإضافة @@ معا للإيميل الرئيسي، و@@@ للإيميل الثاني وهكذا.

4) بعد الانتهاء، اضغط على زر حفظ أو Save أعلى اليمين.
5) يمكنك دائما حذف الاختصارات بالنقر على زر التعديل أو Edit أسفل يسار الشاشة ثم علامة – أمام الاختصار ثم زر الحذف.

كيف تستخدم اختصارات لوحة المفاتيح؟
تجدر الإشارة أن هذه الاختصارات تعمل مع لوحة مفاتيح آيفون الافتراضية، وكذلك أشهر لوحات المفاتيح من الطرف الثالث مثل Gboard من جوجل. وفي كليهما، تستخدم الاختصارات بنفس الطريقة: فقط أدخل حروف الاختصار واختره من النص المقترح أو اضغط على مسافة بعده لتتحول الحروف إلى العبارة المحفوظة.

المصدر: قل و دل

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف تختصر كتابة العبارات الطويلة على آيفون

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13611

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager