أقوى حاسوب في العالم يحدد 77 مركبا توقف انتشار فيروس كورونا...صور وفيديو

يحاول العلماء الأمريكيون استغلال ميزات أقوى حاسوب في العالم للكشف عن أفضل لقاح يمكن أن يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".



ونفذ الحاسوب ""سميت" محاكاة لأكثر من 8 آلاف مركب يمكن أن ترتبط ببروتين فيروس كورونا، الأمر الذي يحد من قدرته على الانتشار في الخلايا المضيفة.



Our #NationalLabs are working to combat #coronavirus. Researchers at @ENERGY's @ORNL have used Summit, the world’s fastest supercomputer, to screen more than 8,000 drug compounds for 77 that have potential for use in the fight.

وبحسب "سي إن إن" فقد تمكن الحاسوب من تحديد 77 مركبا يمكن أن تؤثر على الفيروس، وتم ترتيبها بحسب مدى احتمالية ارتباط المركب بفيروس كورونا المستجد.The World’s Fastest Supercomputer Has Been Tasked With Finding Cure: The Energy Department’s Summit supercomputer is being used by researchers to comb through a database of more than 8,000 existing compounds. https://t.co/IApryVn8Wg pic.twitter.com/n3LlN0CfTV— Holistic Directory (@HolisticTherapD) March 14, 2020وأشار العلماء إلى أن الحاسوب "سميت" قد تمكن من تحديد المواد الكيميائية التي يمكن أن توقف انتشار الفيروس، والتي تعتبر خطوة مهمة جدا نحو إنتاج اللقاح المضاد، بحسب "سكاي نيوز".وصنع الحاسوب "سميت" بتكليف من وزارة الطاقة الأمريكية في العام 2014 للمساهمة في الأزمات والأمراض والكوارث التي تواجه العالم، ويمتلك قوة تعادل 200 بيتافلوب، أي أن سرعة الحوسبة تبلغ 200 كوادريليون في الثانية، وهو أقوى بمليون مرة تقريبا من أسرع كمبيوتر محمول في العالم.