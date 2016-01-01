

كيفية حماية بيانات موقع فحص كورونا.. الكونجرس يسأل جوجل كيفية حماية بيانات موقع فحص كورونا.. الكونجرس يسأل جوجل

قد يكون موقع فحص فيروس كورونا المستجد COVID-19 من شركة Alphabet بمثابة وسيلة راحة لمن يتوقون لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى إجراء اختبار، ولكنه يثير أيضًا بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية في الكونجرس.







أرسل خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسائل إلى نائب الرئيس مايك بنس، والرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي، يسألون عما إذا كانوا درسوا إمكان وجود ثغرات في الخصوصية والأمن في نظام الفرز الأساسي لفيريلي.

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أراد السياسيون معرفة ما إذا كان سيُطلب من المستخدمين "فقدان" بياناتهم للمشاركة، وما إذا كان سيتم منع Google من استخدام البيانات لأغراضها الخاصة أوبيعها لأطراف ثالثة.ويشعر أعضاء مجلس الشيوخ بالقلق من أن أي نقص في الحماية يمكن أن يترك الأشخاص عرضة لسرقة الهوية وقرارات الائتمان السلبية والتمييز في التوظيف، مشيرين إلى انتهاكات البيانات في شركات مثل Equifax كمثال على ما يمكن أن يحدث خطأ.وسألوا أيضًا من المسؤول بالضبط، مع مخاوف محددة بشأن جوجل؛ نظرًا للوصول المكثف إلى البيانات الصحية من خلال Project Nightingale.أمام بنس وبيتشاي حتى 30 مارس للرد على الرسائل، وكان السيناتور عن ولاية نيو جيرسيبوب مينينديز هو بالفعل من تقدم بالطلب، ولكن انضم إليهم أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال، كوري بوكير، شيرود براون وكمالا هاريس.ولم يعلق البيت الأبيض على الأمر، وأكد متحدث باسم Verily أن Google لا تجمع أو تحتفظ ببيانات المستخدم، وقال إن الشركة كانت تستخدم منصات Google فقط لتخزين وحماية البيانات الصحية لخط الأساس بأمان، وتم تخزين أي معلومات تم جمعها بشكل منفصل ولن يتم ربطها بأي من منتجات Google، بما في ذلك الإعلانات.لن يعالج هذا بالضرورة كل المخاوف بشأن موقع COVID-19، ولا يوجد ضمان بأن السياسيين سيتخذون إجراءات ملموسة إذا لم تكن الإجابات مرضية، ومع ذلك، قد يذكر Verliy و Alphabet أن السياسيين ما زالوا يتوقعون حماية البيانات حتى في خضم أزمة صحية عالمية.