

المصرية للاتصالات تعلن زيادة باقات الإنترنت الأرضي 20% المصرية للاتصالات تعلن زيادة باقات الإنترنت الأرضي 20%

قامت المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، بزيادة سعات باقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها تزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبذلك تكون المصرية للاتصالات هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقوم بتنفيذ المبادرة.



يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بُعد.



وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

قد يعجبك أيضا... loading...

للمصرية للاتصالات، إن الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الإنترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد من دون تحميلهم أعباء إضافية. وأضاف حامد أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون رسائل نصية لإعلامهم بزيادة سعات باقاتهم الحالية بنسبة 20%، وتلك الباقات الإضافية ستكون صالحة لمدة 30 يومًا.وأوضح حامد أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانًا للطلاب وذلك حرصًا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرًا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد كان من أبرزها إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في أنحاء الجمهورية كافة.