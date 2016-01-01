

وضع النسخ في ترجمة جوجل متاح حصريًا على Android وضع النسخ في ترجمة جوجل متاح حصريًا على Android

تعمل جوجل Google، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، على تحديث تطبيق الترجمة للسماح للأشخاص بتسجيل المحادثات الطويلة ونقلها إلى لغة أخرى.







عرضت الشركة هذه الميزة لأول مرة في بداية العام، يسمح لك بتسجيل الكلام في لغة واحدة واستنساخ ما قيل في نص لغة أخرى في الوقت الحقيقي.

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وفقًا لـ The Verge، ستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي Android بحلول نهاية هذا الأسبوع، عند الإطلاق، هناك دعم لثماني لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية.علاوة على ذلك، فإن التطبيق قادر على الترجمة بحرية بينهما، بمجرد التحديث إلىأحدث إصدار من الترجمة، يمكنك استخدام الأداة من خلال النقر على أيقونة النسخ بالقرب من مركز الواجهة، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد لغة المصدر واللغة المستهدفة.يمكنك استخدام الوظيفة لترجمة ونسخ الخطب والمحاضرات، على الرغم من أن Google تلاحظ أنها تعمل بشكل أفضل عند التسجيل في غرفة هادئة. ستحتاج أيضًا إلى اتصال بالإنترنت للاستفادة من هذه الميزة لأنها تعتمد على وحدات معالجة Tensor (TPU) من Google.إذا كان كل هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن الوضع يعتمد على ميزة الكتابة المباشرة التي أنشأتها Google في تطبيق Recorder المتوفر على هواتف Pixel، كما أنه مصمم ليكمل طريقة وضع المحادثة في الترجمة، والتي يمكنك استخدامها لفهم الكلمات المنفردة والعبارات والجمل.قال متحدث باسم Google لـ The Verge إن جزءًا من التطبيق لم يكن مناسبًا تمامًا للاستماع إلى مناقشة مترجمة لفترة أطول في مؤتمر أو محاضرة في الفصل الدراسي أو فيديو لمحاضرة، وهذا هو سبب حصولنا على هذا الوضع الجديد.إذا كنت ترغب في تجربة خدعة Translate الجديدة على iOS، فقد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت، هذه الميزة حصرية حاليًا لأجهزة Android، على الرغم من أن Google قالت إنها تخطط لتقديمها إلى iOS في المستقبل.