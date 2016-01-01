

مايكروسوفت تكشف عن المزيد من التفاصيل حول المواصفات التقنية لجهاز Xbox Series X مايكروسوفت تكشف عن المزيد من التفاصيل حول المواصفات التقنية لجهاز Xbox Series X

في منشور شامل، كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن المواصفات التقنية الكاملة لجهاز الألعاب المنزلي Xbox Series X القادم، ووعدت بتقديم المزيد من التفاصيل للمطورين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



ذكرت شركة مايكروسوفت أنها قامت بتزويد جهاز Xbox Series X الجديد بالمعالج AMD Zen 2 المُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهو المعالج الذي يضم ثمانية أنوية بتردد 3.8GHz. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة مايكروسوفت كذلك بتزويد الجهاز الجديد بمعالج الرسوميات AMD RDNA 2 والذي يوفر 12 تيرافلوب من قوة المعالجة و52 وحدة حسابية تعمل بتردد 1.825GHz لكل واحدة.



جهاز Xbox Series X يضم كذلك 16GB من الذاكرة العشوائية بحيث تم تخصيص 10GB منها لمعالج الرسوميات، بينما تم تخصيص 2.5GB لنظام التشغيل، ونحو 3.5GB للنظام. هناك أيضًا ذاكرة تخزينية من نوع NVME SSD بسعة 1 تيرابايت وخيار توسيع مساحة التخزين من خلال بطاقات 1 تيرابايت من خلال منافذ USB 3.2 في الجزء الخلفي من جهاز Xbox Series X.

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يمكن لجهاز Xbox Series X تشغيل الألعاب بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية مع خيار الإنتقال إلى معدل 120 إطار في الثانية، وحتى بدقة 8K في بعض الحالات. أصدرت شركة مايكروسوفت عرضين تجريبيين لأوقات التحميل السريع جدًا في جهاز Xbox Series X، وميزة Quick Resume، والتي تتيح لك الإنتقال من لعبة إلى أخرى. يتم إنجاز ذلك عن طريق حفظ حالات اللعبة في SSD، مما يعني أنك ستتمكن من المتابعة من حيث توقفت في اللعبة بعد إيقاف تشغيل جهاز Xbox Series X لتحديث النظام أو بعد أسابيع من تشغيل اللعبة لآخر مرة.جهاز Xbox Series X سيدعم أيضًا تكنولوجيا Ray Tracing للحصول على إضاءة وظلال أكثر واقعية داخل اللعبة. عمومًا، سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول جهاز Xbox Series X في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما تعرضه للمطورين. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن جهاز Xbox Series X سيكون متاحًا في موسم العطلات لعام 2020.