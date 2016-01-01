رغم كورونا آبل تطرح تحديث MacBook Air في هذا التوقيت

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رغم كورونا آبل تطرح تحديث MacBook Air في هذا التوقيت

بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل من مواصلة تطوير جهازها MacBook Air، الذي تستعد للكشف عنه خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع تك ردار التقنى، ستشمل التطويرات الخاصة بـ MacBook Air شكل لوحة المفاتيح، التى ظهرت مؤخرا فى جهاز MacBook Pro، و الذي لا يتجاوز حجمه ال 16 بوصة.

وكان المراقبون يتوقعون إعلان آبل عن ذلك التحديث خلال الربع الثانى من العام الجارى، الذي من المقرر أن يبدأ أبريل المقبل، ولكن وفقًا للأنباء الجديدة فالجهاز سيظهر بشكله الجديد خلال ساعات.

وبشكل عام، كانت آبل تخطط لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف iPhone SE، فضلا عن بعض أجهزة iPad Pro، وربما تحديث لجهازها MacBook Air خلال مارس الجارى، و لكن كل ذلك كان قبل تفشى فيروس كورونا إلى هذا الحد داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن هناك مشكلة ظهرت فى خدمة الدعم الفنى للعملاق الأمريكي فى جهاز Mac Pro بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاقه، بعدما واجه العديد من أصحابه مشاكل داخل الشركة فى التعامل مع أى من مشاكله أو حتى كيفية إصلاحه من قبل التقنيين.

المصدر: صدى البلد

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