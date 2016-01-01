بالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يمنع عملاق التكنولوجيا الأمريكية آبل من مواصلة تطوير جهازها MacBook Air، الذي تستعد للكشف عنه خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب موقع تك ردار التقنى، ستشمل التطويرات الخاصة بـ MacBook Air شكل لوحة المفاتيح، التى ظهرت مؤخرا فى جهاز MacBook Pro، و الذي لا يتجاوز حجمه ال 16 بوصة.
وكان المراقبون يتوقعون إعلان آبل عن ذلك التحديث خلال الربع الثانى من العام الجارى، الذي من المقرر أن يبدأ أبريل المقبل، ولكن وفقًا للأنباء الجديدة فالجهاز سيظهر بشكله الجديد خلال ساعات.
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التعليقات على رغم كورونا آبل تطرح تحديث MacBook Air في هذا التوقيت
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