

كيفية حذف برنامج من الكمبيوتر كيفية حذف برنامج من الكمبيوتر

قد يتسائل الكثيرين حول كيفية حذف برنامج من الكومبيوتر، وقد يعاني الكثيرين من قلة خبرتهم في حذف معظم البرامج التي قد يتم تحميلها عبر شبكة الإنترنت التي تصبح في غالب الأحيان مزعجة جداً كبرامج الإعلانات ومضادات الفايروسات والعديد من البرامج الإلكترونية، وسنتناول في هذا المقال طريقة حذف البرامج من الويندوز والماك بطريقة نهائية.



الحاسوب

واسمه العلمي الكومبيوتر وهو عبارة عن جهاز إلكتروني يأتي بأشكال وأحجام مختلفة طبقاً لطريقة استخدامه، بحيث أن هذه الأجهزة تمتلك مقدرات متفاوتة بينها على تخزين البيانات المرئية والمسموعة ومعالجتها وإعادة إرجاعها، ويتكون الحاسوب من قسمان رئيسان المعدات ويرمز لها بـ(hardware) والبرمجيات التي تعرف بـ(software) وهما المسؤولان عن تكوين جهاز الحاسوب، ويعتبر مبدأ عمل الحاسوب بشكل مختصر إجراء عمليات حسابية معقدة وتنفيذ الأوامر المختلفة على التطبيقات الموجودة داخل الجهاز، وترجع كلمة حاسوب في أصلها إلى كلمة حساب، وذلك لأنه يقوم بعمليات حسابية ذات سرعة فائقة وهذا ما كان يقتصر عليه عمله في السابق قبل تطويره، إذ أنه بات اليوم الجهاز الرئيسي لأستخدام البيانات ونقلها بطرق سريعة وفرزها بجودة عالية.



مبدأ عمل الحاسوب

قد يعجبك أيضا... loading...

آلية عمل الحاسوب تبدأ بتحويل المعلومات والبيانات التي يقوم بتنفيذها الشخص عبر إدخالها إلى النظام الثنائي للحاسوب والمقتصر على إعتماده برقمين الواحد والصفر، وتنتقل تلك الأومر والمعلومات إلى منطقة الحفظ وهي القرص الصلب ويرمز لها بـ(Bit) وهي حيز واحد من عدة مساحات مختلفة يتم تقسيمها في هذا المكان، بحيث لا يمكن إستقبال بيانات أُخرى غير الثنائية من العددين الواحد والصفر، ومن الأمثلة على هذه العملية تخزين الكلمات والأرقام والحروف والجمل الطويلة الكاملة وهذا ما يُسمى بمبدأ عمل الحاسوب التقني في تحويل الشيفرات الرقمية إلى أحرف وكلمات.مكونات الحاسوبيتكون الحاسوب من عدة مجموعات رئيسية منها:المكونات البرمجية: وهي عبارة عن الجزء الأهم في تشغيل الحاسوب وتتكون من عدة أوامر مختلفة تم وضعها مسبقاً لتسهيل الاستخدام، كالمعلومات المكتوبة بلغة معينة من البرمجة، ومهمتها الإرشاد وتقديم الدلالات للحاسوب بما يتوجب عليه فعله عند إعطاء الأوامر وتُقسم البرمجيات إلى ثلاثة أنواع وهي:برمجيات التطبيقات: وهو نوع يهتم بالتعامل المُباشر مع الشخص المستخدم للحاسوب والذي يعطيه الأوامر، يقوم بتنفيذها عبر البرامج والتطبيقات والمهام المطلوبة من قبل المُستخدم والتي ترجع إليه بالفائدة، ومن الأمثلة على هذه البرمجيات داخل الحاسوب كمتصفح الويب ومعالج النُصوص وبرامج تعديل الصور والألة الحاسبة والألعاب.برمجيات النِظام: وهي مجموعة من الأوامر البرمجية التي تم تصميمها بشكل مسبق لتُصبح قاعدة مركزية لحفظ البرمجيات الأُخرى، كبرامج النظام المصممة خصيصاً له لتوفير خدمات تشغيلية له، ومن الأمثلة عليه برنامج تشغيل النظام كـ(windows) وهو البرمجية التشغيلية للحاسوب.المكونات المادية: وهي عبارة عن الأجزاء الملموسة والمحسوسة في جهاز الحاسوب، وهي المكونات الخارجية التي تكون ظاهرة للمستخدم من خلال الشكل الظاهري للكومبيوتر والتي تساعد المستخدم في إعطاء الأوامر من إدخال وإخراج البيانات والمعلومات من الحاسوب، ومن الأمثلة عليها الشاشة ولوحة المفاتيح والأجهزة السمعية والفأرة، أما المكونات المادية الداخلية فهي اللوحة الأُم ووحدة المعالجة المركزية والقرص الصلب.المكونات الداخلية: وهي عبارة عن المكونات الموجودة داخل الحاسوب المربوطة ببعضها البعض والمسؤولة عن تشغيله وتضم ستة مكونات رئيسية:*اللوحة الأُم: وهي عبارة عن اللوحة الرئيسية للنظام الموجود في جهاز الحاسوب وتحتوي على العديد من الدارات والدوائر الكهربائية، والمنافذ وتختلف أعداها وفقاً لنوع اللوحة الأُم، والتي تعتبر الرابط الأساسي بين المكونات المادية المحسوسة الظاهرة والباطنة في جهاز الحاسوب من الداخل والخارج، وتسهم في توصيلها وربطها ببعضها البعض، ويتم تصميمها كي تتناسب مع بيئة العمل للحاسوب حسب نوع الذاكرة والمعالج، وتتكون اللوحة الأُم من العديد من الأجزاء كوحدة التحكم ويرمز لها بـ(cu) وهي المسؤولة عن إدارة المكونات في الجهاز وذاكرة التخزين المؤقت التي تنسخ الأوامر لتمكين إستدعاء المعلومات عند الحاجة، ووحدة الحساب والمنطق ويرمز لها بـ(Alu) وبدورها تجمع مهام إجراء العمليات الحسابية والمنطقية التي يحتاجها المعالج.*ذاكرة الوصول العشوائي: والتي يرمز لها بـ(random access memory) وإختصارها Ram وهي عبارة عن وحدات ذاكرة تحتوي على أعداد كبيرة من الترانزستورات والمكثفات وتكون مثبتة على اللوحة الأُم وهي نوع من الذاكرات المتطايرة، بحيث أن محتواها يزول مع إيقاف التشغيل للحاسوب وذلك لأنها صممت للتخزين المؤقت التي تقوم بتزويد وحدة المعالجة المركزية بالبيانات التي تطلبها في وقت قصير وبسرعة هائلة تصل إلى بضعة أجزاء من المليون في الثانية، وتنقسم إلى نوعين ذاكرة وصول عشوائي ديناميكي ويرمز لها بـ(Dram) و ذاكرة وصول عشوائي ساكن ويرمز لها بـ(Sram).*مُزود الطاقة: ويسمى بـ(power supply) وهو عبارة عن الجزء المهم في تحويل الطاقة الكهربائية المترددة إلى طاقة كهربائية ثابتة منخفضة لجعلها تتناسب مع المحتويات والمؤهلات الحاسوبية، وفي بعض الأنواع من الحواسيب يمكن أن يولد كميات من جهد متفاوت قد تصل إثني عشر فولت، ويعتمد الجهاز بشكل رئيسي مزود الطاقة بتزويد مناطق وأجهزة الحاسوب كافة بالطاقة، ومكان تواجده في الحواسيب بالمنطقة الخلفية أو السفلية.طريقة حذف برنامج من ويندوزيمكن حذف البرامج من الويندوز بطريقتين:الطريقة الأولى: نقوم بالولوج إلى لوحة التحكم وتسمى بـ(control panel) ونفتح لائحة البرامج ونختار البرنامج بالنقر كليك يمين عليه ونعطِ أمر بإلغاء تثبيت البرنامج (uninstall).الطريقة الثانية: الولوج إلى مجلد (App data) الموجود في الويندوز (C) ونفتح مجلد يُسمى بـ(local and Roaming) ونحذف البرنامج منه.طريقة حذف برنامج من ماكنحدد موقع البرنامج في فيندر في مجلد التطبيقات ونقوم بالنقر على الشريط الجانبي لنافذة الفيندر، ونضغط بإستمرار على مفتاح الأوامر ونسحب التطبيق إلى سلة المُهملات وبذلك يتم حذفه.كيفية حذف البرامج من الحاسوب نهائياًالطريقة الأولى: نقوم بكتابة اسم البرنامج المراد حذفه في قائمة إبدء (start) ونحدد البرنامج المراد حذفه من خلال النقر عليه بكليك يمين والاختيار من القائمة التي تظهر إلغاء إلتثبيت للبرنامج.الطريقة الثانية: نقوم بالضغط على مفتاح الويندوز الموجود في لوحة المفاتيح والضغط على مفتاح (X)، وننتظر حتى تظهر لائحة في قائمة المهام في الجزء الأسفل من الشاشة والضغط على لوحة التحكم واختيار البرنامج المراد حذفه بالنقر المزدوج عليه وحذفه.يمكن أن يكون الكومبيوتر سهل الإستعمال لدى الأشخاص المتمرسين في قيادته والتعامل معه، ويمكن أن يكون العكس عند بعض الأشخاص لكن لا شك أنه عند التعلم والممارسة يصبح الأمر أسهل بكثير، وذلك لأن الحواسيب صممت لتسهيل أمور حياتنا بشكل كبير.