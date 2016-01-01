Sennheiser تُعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Sennheiser Momentum True Wireless 2

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صورة الخبر: Sennheiser تُعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Sennheiser Momentum True Wireless 2
Sennheiser تُعلن عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Sennheiser Momentum True Wireless 2

في كثير من الأحيان، تميل سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية إلى التركيز بشكل أكبر على إمكانية الحمل والتنقل. ونتيجة لذلك، معظم هذه السماعات لا تكون جيدة مقارنة بسماعات الأذن أو سماعات الرأس الأخرى، ولكننا نفترض أن هذه إحدى التضحيات التي يجب على المرء تقديمها. ومع ذلك، إذا كنت تقدر جودة الصوت وسهولة الحمل، فقد يكون لدى شركة Sennheiser شيئًا مثيرًا للإهتمام.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تُدعى Sennheiser Momentum True Wireless 2. وكما يوحي إسمه، فهذه السماعات تأتي لخلافة سماعات Sennheiser Momentum True Wireless الحالية، على الرغم من أنه تم تصميمها لتكون أصغر بحوالي 2 ملمتر مقارنة بالسماعات الحالية.

قامت شركة Sennheiser أيضًا في سماعات Sennheiser Momentum True Wireless 2 الجديدة بتحسين عمر البطارية بحيث أصبحت هذه الأخيرة الآن قادرة على توفير 7 ساعات من الإستخدام قبل الحاجة لإعادة الشحن، في حين ستوفر لك علبة الشحن ما يصل إلى 28 ساعة من الإستخدام في المجموع. هناك أيضًا دعم لمعايير Bluetooth 5.1 و AAC و AptX، إلى جانب تصنيف IPX4.

هذا يعني أن سماعات Sennheiser الجديدة ستكون مقاومة للقطرات المائية، ولكن ربما لن يتوجب عليك السباحة معها. وفيما يخص السعر، فقد ذكرت شركة Sennheiser أن سماعات Sennheiser Momentum True Wireless 2 الجديدة ستُكلف 300 دولار أمريكي وستكون متاحة للشراء في شهر أبريل القادم.

المصدر: موقع الكترونى

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