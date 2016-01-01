علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق آبل الأمريكية لجهازها جهاز Mac Pro في الأسواق، إلا أنه فشلت فشلًا ذريعًا فى التعامل مع أى من مشاكله أو حتى كيفية تشغيله.
وبحسب موقع Apple Insider الأمريكى، الذى استعرض تجربة شخصية، مر بها أحد محرريه عندما واجه عطلًا في جهازه الشخصى، إذ عندما تواصل هذا الشخص مع الشركة، تفاجأ بأن الموظفين هناك غير مؤهلين للتعامل مع مشاكله، إلى الحد الذى تم فيه تحويله إلى فريق من المختصين.
و الذين فشلوا بدورهم أيضا فى إيجاد حل للمشكلة، وفى النهاية كانت النصيحة بالتوجه إلى أحد المتاجر المتخصصة فى بيع منتجات شركة آبل، فمن الممكن أن يجد فنيًا أكثر خبرة.
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التعليقات على آبل تفشل في حل مشاكل جهاز Mac Pro.. تفاصيل
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