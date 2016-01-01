

آبل تفشل في حل مشاكل جهاز Mac Pro.. تفاصيل آبل تفشل في حل مشاكل جهاز Mac Pro.. تفاصيل

علي الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إطلاق آبل الأمريكية لجهازها جهاز Mac Pro في الأسواق، إلا أنه فشلت فشلًا ذريعًا فى التعامل مع أى من مشاكله أو حتى كيفية تشغيله.



وبحسب موقع Apple Insider الأمريكى، الذى استعرض تجربة شخصية، مر بها أحد محرريه عندما واجه عطلًا في جهازه الشخصى، إذ عندما تواصل هذا الشخص مع الشركة، تفاجأ بأن الموظفين هناك غير مؤهلين للتعامل مع مشاكله، إلى الحد الذى تم فيه تحويله إلى فريق من المختصين.



و الذين فشلوا بدورهم أيضا فى إيجاد حل للمشكلة، وفى النهاية كانت النصيحة بالتوجه إلى أحد المتاجر المتخصصة فى بيع منتجات شركة آبل، فمن الممكن أن يجد فنيًا أكثر خبرة.

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وأضاف الموقع أن شركة آبل على وعى بصعوبة التعامل مع جهازها الجديد، لذلك تقوم بتدريب بعض العاملين في متاجرها على مشاكله، ليقدموا المشورة لجمهور المستخدمين، و مع ذلك لا يتواجد هؤلاء فى كل المحال والمتاجر الإلكترونية لتبقى المشكلة قائمة.جدير بالذكر أن جهاز Mac Pro يعد من أغلى الأجهزة التى طرحتها شركة آبل في الأسواق، بسعر يقارب 6 آلاف دولار أمريكى، ما يعادل 95 ألف جنيه مصري.