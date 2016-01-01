حصل تطبيق يوتيوب على تحديث جديد وفيه تم استبدال علامة التبويب “المحتوى” بعلامة التبويب الجديد “الاستكشاف”.
حصل تطبيق يوتيوب على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، على تحديث جديد وفيه تم تغيير علامة التبويب “المحتوى” في لوحة التنقل السفلية للتطبيق واستبدالها بعلامة التبويب الجديد “استكشاف”، والتي بدورها ستُظهر مقاطع الفيديو الشائعة، مما سيتم عرض فيديوهات أكثر تنوعًا واختلافًا في المحتوى.
من ناحيته، قد يبدو هذا التبويب مألوف بعض الشيء، أو ربما شاهدته بالفعل في تطبيق يوتيوب، ويعود السبب على أن الشركة قد اختبرته على مدار العامين الماضيين، والآن أصبح متاح وبشكل رسمي للجميع.
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التعليقات على بعد عامين من الاختبار يوتيوب تُطلق علامة التبويب الجديد “الاستكشاف” في تطبيقاتها
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