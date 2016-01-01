حزمة Google G Suite تكسر حاجز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا

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حزمة Google G Suite تكسر حاجز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا

خطت حزمة Google G Suite والتي تتألف من Gmail و Google Drive و Google Calendar و Hangouts و Google Docs وغيرها من التطبيقات التي تركز على الإنتاجة عتبة 2 مليار مستخدم نشط. هذه الأنباء وردتنا من رئيس قسم Google G Suite، السيد Javier Soltero.

أعلن Javier Soltero عن تخطي حزمة Google G Suite لحاجز 2 مليار مستخدم نشط شهريًا في نهاية العام 2019، وكشفت شركة جوجل أنها تخطط لمواصلة إصلاح البرامج الإنتاجية التي تُعد جزءًا من هذه الحزمة في المستقبل. وتحدث عن خطط التقارب المتواصلة للتطبيقات المنفصلة لوضعها في مجموعات أكثر تميزًا. ووفقا للإدعاءات السابقة، فيبدو أن شركة جوجل تخطط لجلب تطبيق واحد موحد يجمع بين Gmail و Google Drive و Google Hangouts.

سيواصل فريق Google G Suite أيضًا عمله مع فريق الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي لزيادة تحسين التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن محرك التبنؤ المستخدم في Gmail سيشق طريقه قريبًا أيضًا إلى Google Docs والمزيد من تطبيقات Google G Suite.

المصدر: موقع الكترونى

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