أخطأ ترامب وجوجل تصحح: موقع كورونا قيد التطوير

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أخطأ ترامب وجوجل تصحح: موقع كورونا قيد التطوير

أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديث عندما قال إن جوجل Google كانت تطور موقعًا وطنيًا للفحص والاختبار لمرضى فيروس كورونا المحتملين؛ فهو مجرد اختبار تجريبي في منطقة Verily's Bay في الوقت الحالي، ولكن يبدو أن هناك نسبة من الحقيقة.



في سلسلة من التغريدات التوضيحية، قالت جوجل إنها تعمل مع حكومة الولايات

المتحدة على موقع على مستوى الدولة، سيوفر معلومات حول أعراض COVID-19 والمخاطر ومعلومات الاختبار.


ووصفت الشركة هذا بأنه منفصل عن مشروع Verily وجهود معلومات الفيروسات التاجية الأخرى.



قال عملاق الإنترنت إنه متوافق تمامًا مع الحكومة ويساعد في مكافحة انتشار COVID-19، رغم أنه لم يفسر الفجوة بين خططه لموقع على مستوى البلاد وما قاله ترامب.
ليس من المفاجئ أن يكون لدى Google مشاريع متعددة قيد التنفيذ، وقد تكون Verily علامة تجارية شقيقة، لكن لها أهدافها الخاصة، وتعلم جوجل أنها غالبًا الوجهة الأولى للأشخاص الذين يبحثون عن معلومات صحية؛ فهي ملتزمة تقريبًا بتوفير المعرفة وكبح المعلومات الخاطئة.



كلما بذلت المزيد من الجهد في معالجة تفشي الفيروس التاجي، كلما ساعدت الجمهور وخطته النهائية.

المصدر: الوفد

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