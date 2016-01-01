NPD Group أعلنوا عن أكثر الأجهزة المنزلية مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر فبراير 2020 وجاء السويتش في الصدارة.
NPD Group أكدوا أن مبيعات الأجهزة المنزلية إنخفضت خلال الفترة الماضية وهذا منطقي خاصةً وأن كل اللاعبين سيُركزون على إدخار الأموال من أجل منصتي PlayStation 5 و Xbox Series X ، أكثر الأجهزة المنزلية مبيعاً خلال الشهر الماضي :
- Nintendo Switch
- PlayStation 4
- Xbox One
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التعليقات على منصة Nintendo Switch هي أكثر المنصات مبيعاً خلال فبراير
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