

فيسبوك يغلق تطبيق الفلاتر الشهير MSQRD فيسبوك يغلق تطبيق الفلاتر الشهير MSQRD

أعلنت شركة فيسبوك "Facebook "، اليوم، عن إغلاق تطبيق MSQRD، والذى يستخدم لإضافة الأقنعة والأشكال على الصور والوجوه بتقنية الذكاء الاصطناعي AR الخاص بها.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، سيزيل عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطبيق MSQRD من كل متاجر تطبيقات أندرويد Android و iOS، في يوم 13 أبريل القادم.



ووفقا للموقع الأمريكي، استحوذ فيسبوك على تطبيقMSQRD في عام 2016، وكان الهدف من ذلك منافسة موقع مشاركة وتعديل الصور الشهير سناب شات.

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ولعب تطبيق الذكاء الاصطناعي AR دورا رئيسيا في تعزيز المحفظة الداخلية لفيسبوك من أدوات الصور والفيديو بتقنية الواقع المعزز، إحدى هذه الأدوات ، Spark AR ، والتى تتيح لك إنشاء فلاتر مخصصة للوجه لكل من فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram.وكما أشارت صحيفة Business Insider، بعد عملية الاستحواذ، وعد فيسبوك بأن MSQRD سيظل تطبيقًا مستقلًا وسيستمر في تقديم التحديثات، لكن عملاق التواصل الاجتماعي توقف عن دعم التطبيق بحلول نهاية عام 2016.وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، أصبحت تصفية الوجه ميزة شائعة في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، حيث يقدم إنستجرام Instagram وسناب شات Snapchat أدوات مبادلة للوجه، وبسبب شعبيتها، قد يبدو تطبيق مثل MSQRD غير ضروري للكثيرين.الجدير بالذكر أن تطبيق MSQRD، هو تطبيق مجاني من تطوير شركة "Masquerade Technologies" الروسية، تم تصميمه في أواخرا عام 2015، بهدف إضافة بعض الفلاتر والمرشحات على الصور، وتم إطلاقه لاول مرة على هواتف آيفون وحقق نجاحا كبيرا في زمن قياسي، وتصدر قائمة التطبيقات الأكثر شعبية على متجر آب ستور، حيث وصل عدد التنزيلات إلى أكثر من 20 مليون عملية تنزيل.