

شركة TSMC جاهزة لبدء إنتاج الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر شركة TSMC جاهزة لبدء إنتاج الرقاقات والمعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر

شركة TSMC في طريقها لبدء الإنتاج الضخم للمعالجات والرقاقات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر. وبحسب المطلعين على الأمر، ستبدأ عملية الإنتاج في شهر أبريل المقبل، وهو ما يتماشى مع خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم لمعالجات 5 نانومتر في النصف الأول من هذا العام.



بدأت شركة TSMC العمل على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر منذ عدة سنوات، وهي تكنولوجيا التصنيع الثانية التي تستخدم تقنية ULV. كانت تكنولوجيا التصنيع +7nm هي الأولى، وهي نفسها تكنولوجيا التصنيع التي تم إستخدامها لتصنيع المعالجات الرائدة الأحدث المتاحة في السوق اليوم.



نعلم جميعًا فوائد تقنيات التصنيع الأحدث، فهي تزيد من كثافة الترانستورات وتُخفض إستهلاك الطاقة. سيتم إستخدامها لتصنيع معالجات الحواسيب الشخصية والأجهزة المحمولة. في الواقع، تقول شركة TSMC أن خطوط الإنتاج ممتلئة بالكامل مما يمنعها من قبول أي طلبات أخرى. ووفقا للمحللين، فسوف يشكل خط الإنتاج الجديد حوالي 10 في المئة من إيرادات الشركة هذا العام.

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وفيما يتعلق بتكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، فسوف تواصل شركة TSMC تحسينها للحصول على عوائد أفضل، وجعلها في النهاية متاحة على نطاق واسع للعملاء من الفئة المتوسطة.