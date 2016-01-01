قررت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة التكنولوجيا فى العالم غلق 17 متجرا فى إيطاليا، بسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا، بعدما أعلنت السلطات فى إيطاليا إغلاق كل متاجرها ما عدا الصيدليات ومحلات الأغذية، وذلك بعد تسجيل 200 حالة وفاة بالفيروس المستجد او كوفيد-19.
وبحسب ما ذكره موقع " ذا فيرج " التقنى أن الشركة لم تحدد موعد فتح متاجرها مرة أخرى، لكن الحكومة الإيطالية أوضحت أن الغلق مستمر حتى 3 أبريل المقبل، وتأتى إيطاليا كثانى دولة تقوم آبل بإغلاق جميع المتاجر بها بعد الصين .
وشجعت آبل موظفيها على العمل من منازلهم كلما أمكن ذلك، في محاولة لتقليل أوقات وكثافة تواجدهم بمقر الشركة لوقايتهم من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تغلق جميع متاجرها فى إيطاليا.. بسبب تفشي فيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق