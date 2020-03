إصدار تعريف جديد لبطاقات Nvidia إصدار تعريف جديد لبطاقات Nvidia

التحديث الجديد لبطاقات Nvidia يأتينا برقم 442.59 ، على الرغم من أن التحديث لا يُقدم الكثير بشكل عام ويعتبر تحديث بسيط إلا أنه يدعم مود الباتل رويال الجديد Warzone للعبة Call of Duty Modern Warfare فأنصحكم بتحميله للحصول على أفضل تجربة ممكنة لهذا المود.



التحديث أيضاً يقدم حل لمشكلة كانت متواجدة في NBA 2K20، بالنسبة لـ Call of Duty Warzone فهو متوفر الآن للتحميل مجاناً عبر Battle.net ويمكنك الإستمتاع به مع أصدقائك الذين يمتلكون منصة PlayStation 4 و Xbox One حيث انه يدعم تجربة اللعب المشترك.