فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام

صورة الخبر: فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام

كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار شركة فيسبوك لميزة جديدة لمستخدميها.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، وبحسب تغريدة ونج عبر موقع تويتر، أن "فيسبوك" تبدأ في اختبار خاصية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، لأول مرة، من نشر القصص من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح، وبتلك الطريقة يمكن لهم مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.

جدير بالذكر أنه حاليًا ووفق الميزة التي تم إصدارها في عام 2017، لا يستطيع المستخدمون سوى نشر القصص من "إنستجرام" إلى "فيسبوك".

كما أشارت "فيسبوك" أنها تعمل جاهدة على استكشاف الخيارات لتبسيط وتحسين كيفية عمل القصص عبر تطبيقاتها.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64984

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager