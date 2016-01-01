كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار شركة فيسبوك لميزة جديدة لمستخدميها.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، وبحسب تغريدة ونج عبر موقع تويتر، أن "فيسبوك" تبدأ في اختبار خاصية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".
وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، لأول مرة، من نشر القصص من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح، وبتلك الطريقة يمكن لهم مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.
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التعليقات على فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام
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