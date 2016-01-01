

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام فيسبوك تختبر ميزة جديدة تتيح نشر القصص على إنستجرام

كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار شركة فيسبوك لميزة جديدة لمستخدميها.



ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، وبحسب تغريدة ونج عبر موقع تويتر، أن "فيسبوك" تبدأ في اختبار خاصية جديدة لـ"القصص" شبيهة بتلك الموجودة على "إنستجرام".



وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين، لأول مرة، من نشر القصص من "إنستجرام" على "فيسبوك" والعكس صحيح، وبتلك الطريقة يمكن لهم مشاركة "القصص" عبر التطبيقين.

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جدير بالذكر أنه حاليًا ووفق الميزة التي تم إصدارها في عام 2017، لا يستطيع المستخدمون سوى نشر القصص من "إنستجرام" إلى "فيسبوك".كما أشارت "فيسبوك" أنها تعمل جاهدة على استكشاف الخيارات لتبسيط وتحسين كيفية عمل القصص عبر تطبيقاتها.