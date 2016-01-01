في محاولة لتفادى الكثير من مشاكله، أصدر عملاق التكنولوجيا الأمريكي مايكروسوفت تحديثا جديدا لنظام التشغيل Windows 10 نهاية فبراير الماضي، للتغلب على شكاوي المستخدمين حول سوء أدائه خلال عمليات البحث، وأوامر الطباعة، و حتى أداء البطارية.
لكن جاءت النتائج على عكس ما توقعته الشركة، إذ تسبب التحديث الجديد منذ اللحظة الأولى لانطلاقه فى مشاكل أكثر تعقيدًا، وأبلغ الكثير من المستخدمين عن صعوبات التعطيل المتكرر، وضعف الصوت و الأداء بشكل عام ، التي باتت تواجههم بشكل يومي منذ تثبيت النسخة المحدثة على أجهزتهم.
ولسوء الحظ عانى الكثير من الأشخاص الآن الذين قامو بتحميل التحديث الى العديد من المشكلات الصعبة، مثل وجود شاشة معتمة زرقاء .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مايكروسوفت تحذر عملائها من تحديث Windows 10..لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق