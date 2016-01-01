إستمتع بـ 11 دقيقة لعب من Ori and the Will of the Wisps

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إستمتع بـ 11 دقيقة لعب من Ori and the Will of the Wisps

قناة GameSpot شاركت بمقطع لعب رائع من Ori and the Will of The Wisps يستعرض لنا 11 دقيقة من اللعبة.

كل شئ في اللعبة من الممكن أن نقول عليه مثالي وأفضل من Ori and the Blind Forest مع تقديم عالم أضخم من Blind Forest بثلاثة مرات وموسيقى تصويرية خرافية ومجموعة كبيرة من الأعداء الجديدة والزعماء التي لن تمل من مواجهتهم طوال فترة اللعبة.

Ori and the Will of The Wisps متوفرة الآن للشراء بشكل حصري على منصتي الحاسب الشخصي و Xbox One أو يمكنك الحصول عليها عبر خدمة Xbox Game Pass ، إستمتعوا بالعرض الجديد :

المصدر: جيمرز فيلد

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