الآن.. Gmail يدعم التوقيعات المتعددة

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الآن.. Gmail يدعم التوقيعات المتعددة

قد يكون دعم Gmail لتوقيع بريد إلكتروني واحد فقط بمثابة مشكلة إذا كنت لا ترغب دائمًا في إنهاء رسائلك بنفس الطريقة.



أحيانًا لا ترغب في الرد على طلب العمل بنفس الطريقة التي توجه بها دعوة لتناول العشاء، لن تضطر إلى القلق بشأن ذلك

لفترة أطول.


تقدم جوجل Google دعمًا للتوقيعات المتعددة على الويب، مع وجود خيار لجعلها واحدة، عليك فقط الانتقال إلى الإعدادات> عام لإنشاء توقيع جديد، وسيسمح لك زر في نافذة الإنشاء باختيار وإدارة التواقيع أثناء الكتابة.


تتوفر الميزة لكل من الحسابات الشخصية وحسابات G Suite، وقد بدأت بالفعل في الانتشار إلى نطاقات الإصدار السريع، عليك الانتظار حتى 24 مارس للإصدار المجدول.

يمكن القول إنها إضافة متأخرة، ولكنها قد تحدث فرقًا كبيرًا إذا كنت تفضل عدم تعديل توقيعك في كل مرة تقوم فيها بإرسال بريد إلكتروني إلى شخص ما خارج دائرتك المعتادة.

المصدر: الوفد

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