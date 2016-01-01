

تطبيقات إختبارات الأداء التابعة لـ AnTuTu لم تعد متوفرة على متجر Google Play Store تطبيقات إختبارات الأداء التابعة لـ AnTuTu لم تعد متوفرة على متجر Google Play Store

AnTuTu هو تطبيق لإختبارات الأداء يسمح للمستخدمين بمقارنة أداء هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية. يُعتبر هذا التطبيق جزءًا أساسيًا في الحملات التسويقية للعديد من الشركات المصنعة الصينية، وهناك بالفعل بعض المواقع التقنية التي تستخدمه أثناء مراجعتها للهواتف الذكية.



خلال عطلة نهاية الأسبوع، إختفت جميع تطبيقات الشركة، بما في ذلك AnTuTu 3DBench و AnTuTu Benchmark و AITutu Benchmark من متجر Google Play Store. على الرغم من أن شركة جوجل لم توضح سبب الإزالة، إلا أن الكثير منهم يتوقعون أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية مسح أوسع لجميع التطبيقات المرتبطة بشركة Cheetah Mobile.



بعد رد فعل وسائل الإعلام، حاول مسؤولو AnTuTu، بمن فيهم الرئيس التنفيذي Zhao Chen عبر رسائل إلكترونية توضيح العلاقة بين Cheetah Mobile و AnTuTu. ووفقا لرسالة إلكترونية مطولة مليئة بالكثير من علامات التعجب، فإن AnTuTu أقدم من Cheetah Mobile، وهذه الأخيرة ليست سوى أحد المساهمين منذ العام 2014.

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تقم شركة Cheetah Mobile “بلمس” حساب AnTuTu على متجر Google Play Store كما لم تقم المنصة بأي عرض ترويجي لـ Cheetah Mobile. كشف Zhao Chen أن شركته تعتقد أن هذا الحكم الخاطئ كان بسبب أن رابط سياسة الخصوصية يستخدم عنوان Cheetah Mobile على cmcm.com.رئيس مجلس إدارة Cheetah Mobile يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة AnTuTu، ولكن الممثل الرئيسي قال أن هذا مطلب من المستثمر، ولكنه لا يشارك في تشغيل أو إدارة AnTuTu. لا تزال AnTuTu تحاول حل المشكلة مع Google.