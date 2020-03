أفضل 10 أجهزة لابتوب للطلبة في 2020 .. مواصفات وأسعار أفضل 10 أجهزة لابتوب للطلبة في 2020 .. مواصفات وأسعار

تعد مسألة شراء جهاز لابتوب بالنسبة للطلبة خيارا صعبا إما بسبب كثرة الموديلات الموجودة في السوق، أو بسبب حيرة البعض منهم أى الإمكانيات هى التى ستكون متناسبة معه ومع استعماله.



وتعتبر عملية المقارنة بين أنواع أجهزة اللابتوب وماركاتها المختلفة أمر ليس بالسهل، وتسهيلا على الطلبة الراغبين في شراء لابتوب جديد نقدم لهم ععد من العناصر المهمة التى يجب عليهم التركيز عليها عند شراء لابتوب جديد.



وذكر موقع Tech Radar أفضل 10 أجهزة لابتوب للطلبة في 2020، من الأرخص حتى الأغلى.



1- Microsoft Surface Go

ولابتوب Microsoft Surface Go يحتوى على معالج Intel Pentium Gold 4415Y ، وكارت شاشة Intel HD Graphics 615، وذاكرة داخلية متسعة من64GB eMMC 128GB، وذاكرة وصول عشوائى 4-8 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Microsoft Surface Go يبلغ 400 دولار أمريكى، أى ما يعادل 6.280 ألف جنيه مصرى.2- Microsoft Surface Pro 6ولابتوب يحتوى على معالج Intel Core i5 - i7 من الجيل الثامن ، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 620 ، وذاكرة داخلية متسعة من 128GB – 1TB ، وذاكرة وصول عشوائى 8-16 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Microsoft Surface Pro 6 يبلغ 485 دولار أمريكى، أى ما يعادل 7.614 ألف جنيه مصرى.3- Acer Swift 3 2019ولابتوب Acer Swift 3 2019 و يحتوى على معالج Intel Core i5 - i7 من الجيل الثامن، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 620 ، وذاكرة داخلية متسعة من 128GB – 512GB ، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Acer Swift 3 (2019 يبلغ 582 دولار أمريكى، أى ما يعادل 9.137 ألف جنيه مصرى.4- Google Pixelbook Goويتميز لابتوب Google Pixelbook Go بمعالج Intel Core m3 – i7 ، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 615 300MHz ، وذاكرة داخلية متسعة من 64GB – 256GB ، وذاكرة وصول عشوائى 8GB - 816GB جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Google Pixelbook Go يبلغ 650 دولار أمريكى، أى ما يعادل 10.205 ألف جنيه مصرى.5- HP Envy x360 13 2019ولابتوب HP Envy x360 13 2019 يحتوى على معالج AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U، وكارت شاشة AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 ، وذاكرة داخلية متسعة من 256 جيجا بايت إلى 1TB، وذاكرة وصول عشوائى 8-16 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب HP Envy x360 13 2019 يبلغ 730 دولار أمريكى، أى ما يعادل 11.461 ألف جنيه مصرى.6- Surface Laptop 2و لابتوب Surface Laptop 2 يحتوى على معالج Intel Core i5 - i7 من الجيل الثامن، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 620 ، وذاكرة داخلية متسعة من 128GB – 1TB ، وذاكرة وصول عشوائى 8-16 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Surface Laptop 2 800 دولار أمريكى، أى ما يعادل 12.560 ألف جنيه مصرى.7- Huawei Matebook 13ويتميز لابتوب Huawei Matebook 13 بأنه من أفضل أجهزة لابتوب للطلبة الجامعيين، حيث يحتوى على معالج Intel Core i5 - i7 من الجيل الثامن، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 620, Nvidia ، وذاكرة داخلية متسعة من 256GB - 512GB ، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Huawei Matebook 850 دولار أمريكى، أى ما يعادل 13.345 ألف جنيه مصرى.8- Apple MacBook Air 2019ولابتوب يحتوى على معالج 1.6GHz dual-core Intel Core i5، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 617 ، وذاكرة داخلية متسعة من 128GB - 1TB، وذاكرة وصول عشوائى 8GB - 16 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Apple MacBook Air (2019) يبلغ 850 دولار أمريكى، أى ما يعادل13.345 ألف جنيه مصرى.9- Dell 2 XPS 13ويتميز هذا لابتوب Dell XPS 13 بمعالج Intel Core i3 – i7 من الجيل الثامن، وكارت شاشة Intel UHD Graphics 620 ، وذاكرة داخلية متسعة من 128GB – 2TB ، وذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب Dell XPS 13 يبلغ 1.150 دولار أمريكى، أى ما يعادل 17.5055 ألف جنيه مصرى.10- MacBook Pro ,15-inch, 2019ولابتوب MacBook Pro ,15-inch, 2019 يحتوى على معالج ، Intel Core i7 - i9 من الجيل التاسع ، وكارت شاشة Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 ، وذاكرة داخلية متسعة من 256GB – 4TB ، وذاكرة وصول عشوائى حتى 32 جيجا بايت رام.وسعر لابتوب MacBook Pro يبلغ 2.250 دولار أمريكى، أى ما يعادل 35.325 ألف جنيه مصرى.