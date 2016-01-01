نظرًا لأن شركة Huawei ممنوعة من تضمين متجر Google Play Store في أجهزتها، فإن الشركة تعتمد كثيرًا على متجرها الخاص Huawei AppGallery. الطريقة الوحيدة لجعل هذا التغيير لا يؤثر كثيرًا على جاذبية هواتفها الذكية هي إجتذاب مطوري التطبيقات والألعاب، والشركة لديها بالفعل خطة للقيام بذلك، وهي منح كل الأرباح تقريبًا للمطورين من برمجياتهم.
هذا موصوف في السياسة التفضيلية لإتفاقية خدمة Huawei AppGallery. تنطبق هذه السياسة على أول 24 شهرًا ويجب على المطورين الإنضمام في موعد لا يتجاوز شهر يونيو من هذا العام إذا كانوا يرغبون في المشاركة.
تنقسم السياسة إلى فترتين. خلال الأشهر الإثني عشر الأولى، سيحصل المطورون على 100 في المئة من الإيرادات الناتجة عن التطبيقات ( ليس الألعاب ). وبالنسبة للألعاب، سيحصل المطورين على 85 في المئة من الإيرادات، وهذا قريب من 88 في المئة التي يمنحها متجر Epic Store.
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التعليقات على متجر Huawei AppGallery سيدفع للمطورين 100% من العائدات خلال أول سنتين
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