

متجر Huawei AppGallery سيدفع للمطورين 100% من العائدات خلال أول سنتين متجر Huawei AppGallery سيدفع للمطورين 100% من العائدات خلال أول سنتين

نظرًا لأن شركة Huawei ممنوعة من تضمين متجر Google Play Store في أجهزتها، فإن الشركة تعتمد كثيرًا على متجرها الخاص Huawei AppGallery. الطريقة الوحيدة لجعل هذا التغيير لا يؤثر كثيرًا على جاذبية هواتفها الذكية هي إجتذاب مطوري التطبيقات والألعاب، والشركة لديها بالفعل خطة للقيام بذلك، وهي منح كل الأرباح تقريبًا للمطورين من برمجياتهم.



هذا موصوف في السياسة التفضيلية لإتفاقية خدمة Huawei AppGallery. تنطبق هذه السياسة على أول 24 شهرًا ويجب على المطورين الإنضمام في موعد لا يتجاوز شهر يونيو من هذا العام إذا كانوا يرغبون في المشاركة.



تنقسم السياسة إلى فترتين. خلال الأشهر الإثني عشر الأولى، سيحصل المطورون على 100 في المئة من الإيرادات الناتجة عن التطبيقات ( ليس الألعاب ). وبالنسبة للألعاب، سيحصل المطورين على 85 في المئة من الإيرادات، وهذا قريب من 88 في المئة التي يمنحها متجر Epic Store.

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في السنة الثانية، يُمكن للمطورين توقع الحصول على 85 في المئة من الإيرادات التي ولدتها تطبيقاتهم وألعابهم ( 90 في المئة للتطبيقات التعليمية ). بعد إنتهاء فترة السياسة التفضيلية، يتم تطبيق الأسعار الأساسية حيث يحصل المطورون على 70 في المئة من الإيرادات، وتحتفظ شركة Huawei بنسبة 30 في المئة.تنطبق هذه السياسة فقط على المطورين المقيمين خارج الصين. في الواقع، هم يحصلون على معاملة أفضل من شركة Huawei. على سبيل المثال، قسمت شركات تطوير الألعاب الصينية مشترياتها داخل اللعبة بنسبة 50/50 مع شركة Huawei بينما حافظت الشركات الخارجية على 70 في المئة. للمقارنة، تحتفظ كل من آبل وجوجل بـ 30 في المئة من المبيعات في متاجر التطبيقات الخاصة بكل منهما.إذا كنت مطورًا، يمكنك التوجه إلى هذا الرابط هنا للحصول على مزيد من التفاصيل حول نسبة الأرباح التي تتقاسمها شركة Huawei مع كل من مطوري التطبيقات والألعاب.