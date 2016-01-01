

مش عايزين نذاكر.. كفاية كورونا.. طلبة صينيون وراء التخلص من تطبيق بديل للمدارس في الصين مش عايزين نذاكر.. كفاية كورونا.. طلبة صينيون وراء التخلص من تطبيق بديل للمدارس في الصين

في الوقت الذى تسيطر فيه أجواء الرعب على العالم، بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى خلف وراءه الآلاف من المصابين والموتى، والذى حضر فيه مشهد حزين لمريض الغروب الأخير في مدينة ووهان الصينية، بؤرة المرض.



ووسط كل هذه الأجواء، لم يستسلم أطفال الحجر الصحى في مدينة ووهان عن إيجاد طريقة مبدعة للتخلص من كل الأعمال المدرسية الملتزمون بها.



وتبدأ القصة مع تفشى فيروس الالتهاب الرئوى المميت، فيروس كورونا في مدينة ووهان، والذى اضطرت فيها المدينة إلى إغلاق جميع المدارس، وأخذ الأطفال المصابين إلى الحجر الصحى، حيث تم استحداث نظام جديد لهم موازى للمدرسة.



هذا النظام هو عبارة عن تطبيق يسمى DingTalk تم استحداثه للاطفال بحيث يستطيع كل أطفال الحجر الصحى او الأطفال في المنازل الدخول عليه والحصول على دروسهم عن بعد، بحيث يتم اختبارهم، وأيضا إرسال الدرجات عليه.

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لم يعجب الأطفال بهذه الفكرة على الإطلاق، وقاموا ببذل كل طاقاتهم وتشجيع بعضهم البعض على إعادة تقييم التطبيق وإعطاه معدل منخفض إلى ان وصل لنجمة واحدة 1.4 بعد أن كان تقييمه حوالى خمسة نجوم 4.9 ، إلى أن اضطر متجر أبل App Store إلى إزالة التطبيق، بعد تقييمه من آلاف الطلاب.