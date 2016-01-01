

بهذه الطريقة.. احتفلت أبل بالنساء في اليوم العالمي للمرأة .. صور بهذه الطريقة.. احتفلت أبل بالنساء في اليوم العالمي للمرأة .. صور

قامت شركة أبل بالتعبيرعن احتفالها باليوم العالمي المرأة، أمس، عن طريق القيام بتغيير كبير في عدد من تطبيقاتها ومنصاتها مثل Apple Music و Apple TV، وغيرها.



وأضافت أبل اللون البنفسجى لمنصة Apple Music وقامت باختيار قائمة جديدة من الأغانى تسمى Women of Choice، وقامت بعرض أغنية Stupid Love للمغنية الأمريكية الشهيرة ليدى جاجا.



وضمت عدد آخر من القوائم شملت أكثر من مغنية شهيرة مثل تايلور سويفت و بيونسيه.

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بهذا الهاتف.. ليدى جاجا تصور كليب أغنيتها الجديدة Stupid Love.. شاهدأما بالنسبة لتطبيق Apple TV فقامت شركة أبل بوضع معظم المسلسلات التليفزيونية المكونة من أبطال نساء، أو التى تحكى عن بطولات نسائية، وقالت الشركة، في بيان لها إنه من الفخر أن نحتفل بالنساء اللاتى استخدمن ابداعاتهم في إنجاز أشياء أكبر منهن. قابلوا النساء اللاتى صنعن التاريخ.كما سلط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الضوء على أهم المبادرات النسائية التي قامت بها سيدات بارزات في مجتمعاتهن باستخدام المنصة، احتفالًا بيوم المرأة العالمي لعام ٢٠٢٠.واحتفلت شركة جوجل Google بيوم المرأة العالمى من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل.