أبل تنضم إلى تويتر.. العمل من المنزل لمواجهة كورونا

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صورة الخبر: أبل تنضم إلى تويتر.. العمل من المنزل لمواجهة كورونا
أبل تنضم إلى تويتر.. العمل من المنزل لمواجهة كورونا

ذكرت صحيفة Los Angeles Times أن المدير التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، عرض على موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم، العمل من المنزل لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

وقامت شركة أبل بإرسال بيان إلى جميع مكاتبها في كل دول العالم، بحرية التصرف للعمل من المنزل، بحيث ان الشركة ستتوسع في هذا القرار ليشمل الموظفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومقاطعة سياتل.

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وأخبر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل الموظفين المصابين بالحمى أو السعال بتجنب القدوم إلى العمل إلى أن يتعافوا، كما تم توجيه نصائح لهم مثل وغسل أيديهم أكثر الوقت، وعدم لمس وجههم، واتباع إجراءات الحجر الصحي بعد عودتهم من المناطق التي تعاني من إصابات.

واضطرت الشركة إلى إغلاق كل متاجر البيع بالتجزئة في الصين بشكل مؤقت، كما قيدت الشركة السفر إلى مناطق من بينها الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة تويتر دعت موظفيها حول العالم إلى العمل من المنزل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة موظفيها حول العالم.

وكان بائعو التجزئة في مدينة نيويورك اشتكوا من أن مخزون هواتف أيفون 11 وصل إلى الصفر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب سلسلة الإمداد، ومن المحتمل بشكل كبير أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.
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المصدر: صدى البلد

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