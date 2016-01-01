«تويتر» تختبر طريقة لجعلك تفكر بصوت عال

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«تويتر» تختبر طريقة لجعلك تفكر بصوت عال

أعلنت "تويتر" اليوم الخميس، أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمين "بالتفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلا من أن تبقى متاحة.

بدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها "فليتس" في البرازيل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها.

وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم "تويتر" إلى تطبيقات أبرزها "سنابتشات" و"فيسبوك" قامت بخطوة مماثلة.

وقالت الشركة في رسالة نشرت على حسابها:، "نحن نجرب طريقة جديدة تسمح لكم بالتفكير بصوت عالٍ على المنصة من دون إعجابات أو إعادة نشر التغريدة أو تعليقات"، وسيطلق عليها (فليتس) وستختفي بعد 24 ساعة".

وقال كايفن بيكبور مطور المنتج في "تويتر"، إن هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا سيعبرون عنها في تغريدة دائمة، متابعا: "هذا تغيير جوهري بالنسبة إلى (تويتر)، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره".

المصدر: الدستور

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