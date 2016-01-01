أعلنت "تويتر" اليوم الخميس، أنها تختبر طريقة تسمح للمستخدمين "بالتفكير بصوت عال" من خلال تغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدلا من أن تبقى متاحة.
بدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها "فليتس" في البرازيل، وفقا لهذه المنصة الاجتماعية التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقرا لها.
وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم "تويتر" إلى تطبيقات أبرزها "سنابتشات" و"فيسبوك" قامت بخطوة مماثلة.
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التعليقات على «تويتر» تختبر طريقة لجعلك تفكر بصوت عال
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